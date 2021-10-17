Моуринью: «У меня есть эмоциональная связь с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что его рассматривает «Ньюкасл». Пока португалец не намерен менять место работы.
«Единственное, что я могу сказать: в течение многих, многих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла», сэром Бобби Робсоном, и поэтому у меня всегда была небольшая эмоциональная связь с этим городом и его фанатами. Но не более того.
Я здесь, в «Роме», действительно счастлив быть здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на проекте «Ромы», – заверил Моуринью.
- Моуринью был переводчиком и ассистентом Робсона.
- «Ньюкасл» сейчас тренирует Стив Брюс.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
Источник: Sky Sports