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    Моуринью: «У меня есть эмоциональная связь с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что его рассматривает «Ньюкасл». Пока португалец не намерен менять место работы.

    «Единственное, что я могу сказать: в течение многих, многих лет я работал с одной из самых важных фигур в истории «Ньюкасла», сэром Бобби Робсоном, и поэтому у меня всегда была небольшая эмоциональная связь с этим городом и его фанатами. Но не более того.

    Я здесь, в «Роме», действительно счастлив быть здесь. Я на 100 процентов сосредоточен на проекте «Ромы», – заверил Моуринью.

    • Моуринью был переводчиком и ассистентом Робсона.
    • «Ньюкасл» сейчас тренирует Стив Брюс.
    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

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    Источник: Sky Sports

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