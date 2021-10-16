Хлусевич: «Когда получу «Золотой мяч», тогда можно подумать о музее»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о своем отношении к карьерным достижениям.

– Вам только 20 лет, а за плечами неплохой опыт. В Премьер-лиге сыграно уже 40 матчей, забито 6 мячей.

– Мне не только, а уже 20. Я хотел как можно раньше начать играть на высоком уровне, но в какой-то момент помешала травма. Не считаю, что шесть мячей такой уж показатель, вот если бы забил 20...

– В этом чемпионате у вас уже два приза лучшему игроку матча – с «Крыльями Советов» и «Спартаком». В минувшем сезоне были награждены по итогам матча с «Тамбовом». Пора открывать семейный музей?

– Еще рано. Вот когда стану обладателем «Золотого мяча», как Олег Блохин и Игорь Беланов, тогда можно подумать о музее (улыбается).