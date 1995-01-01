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    Хлусевич: «Когда получу «Золотой мяч», тогда можно подумать о музее»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о своем отношении к карьерным достижениям.

    – Вам только 20 лет, а за плечами неплохой опыт. В Премьер-лиге сыграно уже 40 матчей, забито 6 мячей.

    – Мне не только, а уже 20. Я хотел как можно раньше начать играть на высоком уровне, но в какой-то момент помешала травма. Не считаю, что шесть мячей такой уж показатель, вот если бы забил 20...

    – В этом чемпионате у вас уже два приза лучшему игроку матча – с «Крыльями Советов» и «Спартаком». В минувшем сезоне были награждены по итогам матча с «Тамбовом». Пора открывать семейный музей?

    – Еще рано. Вот когда стану обладателем «Золотого мяча», как Олег Блохин и Игорь Беланов, тогда можно подумать о музее (улыбается).

    • Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 3 гола в 11 матчах.
    • Контракт хавбека с тульским клубом рассчитан до июня 2023-го.

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    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

      Пpогнозы футбольныx матчей bet-org.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: -201

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Похвальное стремление.Давай Даниил Хлусевич, дерзай. Самое главное у тебя есть --желание, поставленая цель и вера.

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