Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Майнц», «Вольфсбург» проиграл «Униону», «Лейпциг» обменялся голами с «Фрайбургом»

В Бундеслиге свои матчи одновременно провели три участника группового этапа Лиги чемпионов. Победить смогла только «Боруссия» из Дортмунда. Дубль оформил форвард Эрлинг Холанд.
В других встречах «Вольфсбург» уступил участнику Лиги конференций, а «Лейпциг» не смог обыграть «Фрайбург».
Германия. Бундеслига. 8-й тур
Боруссия Д – Майнц – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ройс, 3; 2:0 – Холанд, 54; 2:1 – Бурхардт, 87; 3:1 – Холанд, 90+4.
Унион – Вольфсбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Авонийи, 49; 2:0 – Бекер, 83.
Фрайбург – Лейпциг – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Форсберг, 32 (с пенальти); 1:1 – Чон, 64.
Источник: Бомбардир.ру