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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Майнц», «Вольфсбург» проиграл «Униону», «Лейпциг» обменялся голами с «Фрайбургом»

    В Бундеслиге свои матчи одновременно провели три участника группового этапа Лиги чемпионов. Победить смогла только «Боруссия» из Дортмунда. Дубль оформил форвард Эрлинг Холанд.

    В других встречах «Вольфсбург» уступил участнику Лиги конференций, а «Лейпциг» не смог обыграть «Фрайбург».

    Германия. Бундеслига. 8-й тур

    Боруссия Д – Майнц – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 3; 2:0 – Холанд, 54; 2:1 – Бурхардт, 87; 3:1 – Холанд, 90+4.

    Унион – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Авонийи, 49; 2:0 – Бекер, 83.

    Фрайбург – Лейпциг – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Форсберг, 32 (с пенальти); 1:1 – Чон, 64.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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