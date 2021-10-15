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  • Слуцкий – о Гисдоле: «Это классический немецкий тренер, который играет в агрессивный футбол»

Слуцкий – о Гисдоле: «Это классический немецкий тренер, который играет в агрессивный футбол»

15 октября 2021, 16:00
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который станет дебютным для Маркуса Гисдоля, возглавившего московскую команду на прошлой неделе.

– В «Локомотиве» снова произошли перестановки во время паузы. Удивлены ли вы отставкой Николича и что знаете о новом тренере, о его манере игры?

– Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему.

Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол, с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды.

Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос. Центральные защитники, которые были травмированы – тот же Едвай – начали ли тренироваться в общей группе?

На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться больше от себя.

  • «Рубин» примет «Локо» в субботу, 16 октября.
  • Начало матча – в 16:30 мск.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид Гисдоль Маркус
Комментарии (1)
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моэм
1634315044
По большому счёту ; немец -тренер это знак качества ... Динамика , напор, прессинг , атака и ОЧЕНЬ строгая игровая дисциплина ....вот слагаемые немецкого футбола ... Тедеско из Германии но он "мулат" ...Шварц - настоящий немец и мы видим результат...думаю Гисдоль не хуже как минимум и он опытнее .
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