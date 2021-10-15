Слуцкий – о Гисдоле: «Это классический немецкий тренер, который играет в агрессивный футбол»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который станет дебютным для Маркуса Гисдоля, возглавившего московскую команду на прошлой неделе.

– В «Локомотиве» снова произошли перестановки во время паузы. Удивлены ли вы отставкой Николича и что знаете о новом тренере, о его манере игры?

– Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему.

Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол, с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды.

Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос. Центральные защитники, которые были травмированы – тот же Едвай – начали ли тренироваться в общей группе?

На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться больше от себя.