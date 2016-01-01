Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Слуцкий – о Гисдоле: «Это классический немецкий тренер, который играет в агрессивный футбол»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который станет дебютным для Маркуса Гисдоля, возглавившего московскую команду на прошлой неделе.

    – В «Локомотиве» снова произошли перестановки во время паузы. Удивлены ли вы отставкой Николича и что знаете о новом тренере, о его манере игры?

    – Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему.

    Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол, с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды.

    Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос. Центральные защитники, которые были травмированы – тот же Едвай – начали ли тренироваться в общей группе?

    На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться больше от себя.

    • «Рубин» примет «Локо» в субботу, 16 октября.
    • Начало матча – в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru