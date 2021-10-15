Иванов: «Кокорин звонил Шатову: «В Москве нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Та вещь стоила три зарплаты Олега»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что российские футболисты снижают требования к себя из-за высоких зарплат.

– Вы говорите, что нужен потолок для молодых русских. Почему просто не отменить лимит, который автоматически опустит уровень зарплат?

– Потому что ничего он не опустит. Мы сами платим такие деньги. И посмотри, как они ходят. У всех «Луи Виттон»!

Шатов во времена молодежной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: «Звонит мне Кокорин из Москвы: «Я везде посмотрел, тут у нас нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты».

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег.

Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.

Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»