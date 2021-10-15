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  • Иванов: «Кокорин звонил Шатову: «В Москве нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Та вещь стоила три зарплаты Олега»

Иванов: «Кокорин звонил Шатову: «В Москве нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Та вещь стоила три зарплаты Олега»

15 октября 2021, 11:59
9

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что российские футболисты снижают требования к себя из-за высоких зарплат.

– Вы говорите, что нужен потолок для молодых русских. Почему просто не отменить лимит, который автоматически опустит уровень зарплат?

– Потому что ничего он не опустит. Мы сами платим такие деньги. И посмотри, как они ходят. У всех «Луи Виттон»!

Шатов во времена молодежной сборной получал у меня небольшие деньги. Как-то он рассказал такую историю: «Звонит мне Кокорин из Москвы: «Я везде посмотрел, тут у нас нет такого «Луи Виттон», а у вас есть. Ты сходи, купи». Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты».

Так почему вы Кокорина испортили деньгами? Он должен был забивать на чемпионатах мира и в сильнейших чемпионатах. А в итоге карьера не задалась. Все из-за денег.

  • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
  • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
  • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Урал Фиорентина Рубин Кокорин Александр Шатов Олег Иванов Григорий
Комментарии (9)
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rustrey
1634293288
Да однозначно зажрались и жиру бесятся! Зачем выкладываться, когда и так заплатят, ещё и переломаешься, оно это надо...!?
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monser08
1634294913
Лимит - ЗЛО
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Fusballer
1634298120
А сейчас Кокоша худеет с голодухи.
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Soccerdealer63
1634300522
Пора уже прекратить осуждать футболистов за размеры их зарплат! Эти мальчишки себе миллионы рублей или баксов, как некоторые из них, не на принтерах в раздевалках печатают!))) Скажем, по 100 кг на одну харю после каждой тренировки "по желанию")))) ЭТИ ДЕНЬГИ ИМ ИСПРАВНО ВЫПИСЫВАЮТ И ВРУЧАЮТ В РУКИ БОЛЬШИЕ ПУЗАТЫЕ ХИТРОЖОПЫЕ ДЯДИ - РУКОВОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА (вертикальные манагеры)И, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ, " ВЛАДЕЛЬЦЫ" ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ (Карабасы-Барабасы)! У нас нет ни одной команды "на хозрасчёте", которой бы владели САМИ ИГРОКИ))) Всем заправляют вертикальные москальские манагеры, которые всё знают))) Это, вот, они, как Мутко, спик фром май харт, и ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО И СТОИМОСТЬ НАШЕГО "ФУТБОЛЬНОГО ПРОДУКТА"! К ним и вопросы))) Мы же понимаем, что наши российские космонавты - это просто лётчики, вместо которых когда-то вообще собачек в космос запускали... И НИКТО НЕ ВМЕНЯЕТ ИМ В ВИНУ, ЧТО ОНИ С КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ" НЕ ХОТЯТ ЛЕТАТЬ))) Они полетят туда, куда скажут и оттуда,откуда скажут! А деньги на строительство космодрома просто разворованы!..
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99-й
1634302046
Мозг не купишь не за какие деньги
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raritet
1634302850
Здесь других мнений и быть не может. Первое- конкуренция решает а не паспорт. Люди , привыкшие к преференциям ,начиная с такой мелочи, как паспорт, не бойцы.Второе, в основной массе, европейские футболисты, все таки, в отличии от наших футболистов, отрабатывают контракт. Примеров тьма. До подписания контракта выкладывается по полной, подписал и все :" Жизнь удалась". И третье это влияет на микроклимат в командах. Когда европейцы видят как человек с паспортом как корова на льду , а зарплата выше , то и они начинают относиться к работе соответственно. И наконец , самое главное, в стране , в которой основная масса живёт не богато, начинает расти недовольство. Недовольных я понимаю- страна " благодаря " деятельности функционеров и футболистов скатилась так низко в рейтингах при пародоксально колоссальных доходах этих деятелей . Иногда создаётся впечатление , что выпусти на тот или иной матч команду завода и разницы особой не заметишь. И я действительно знаю таких любителей - футболистов.Соотношение примерно такое же как в программе Голос: иногда некоторые исполнители дадут фору любому профессионалу вроде Киркоровых и Басковых. Система конкуренции и отбора у нас не работает.Весь наш футбол, как я его вижу:агенты,склоки, откаты,скандалы,непрофессионализм...
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777+
1634306679
Этот Гриша Иванов понимает сам, что говорит? Не будет лимита - купит африканцев по 200 тысяч и даст им зарплату 10 тысяч - автоматически зарплата у россиян упадет. И ведь начнут стараться - что бы в состав попадать и зарплату получать. А сейчас "хорошо" - дал миллионную зарплату из бюджета области 10 - 15 ти игрокам отполовинил от каждого по кусочку и "кури бамбук" - все прекрасно!!!
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_Marqella_
1634312938
Высер Григория Иванова..не более..Это тот чувак который матчи сдаёт..мы все поверили этой статье..))да да да...
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