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  • Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

15 октября 2021, 09:41
14

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ клубы станут покупать дешевых легионеров.

«Нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много!

Чисамба приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша. Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 – Чисамба на две головы выше. И таких парней там – масса.

Тех же футболистов в Бразилии, которые играют в низших лигах – они сильнее наших. Они поедут сюда за 10 тысяч играть, с удовольствием поедут», – сказал Иванов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (14)
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Garrincha58
1634284541
вот таких Ивановых надо гнать поганой метлой и не подпускать к футболу пожизненно
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R_a_i_n
1634284647
Президента Урала на кол. Пусть своих РАЗВИВАЕТ.
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vladimir-7
1634285221
Не талантливых, а голодных мальчишек там полно, а здесь наши уже хорошо финансово обеспечены и зачем им попу драть, когда и так всё есть: и отличная ЗП, и квартира, и машина, и даже мама с папой рядом, а в трудную минуту всегда помогут и выручат в сложной ситуации.
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GammiD
1634286489
Пусть свои за 10 тыс играют если уж у них уровень такой! Чисамбе твоему только по паспорту 19, а по факту уже за 30)))
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Cromathaar
1634288263
Как в том анекдоте - что-ж не находишь, 8 мест в заявке. Уже давно покупал бы за 200 тысяч, продавал за 20 лямов. С Чисамбой рандомно фартануло, а с тех пор одни аугустиняки (Бикфалви - исключение).
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NewLife
1634289263
Иванов: я за 100 проц. лимит, гнать из рпл всех легов, а то они с.уки нам голы забивают и мы уже просрали половину игр))
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Из Твери Леха
1634293180
Лучше бы эти 200 тысяч евро пошли на здравоохранение и образование, чем на никчемный клуб из дармоедов.
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ab15488
1634296975
худшего бреда не слышал. что ему мешает сейчас привезти 8 талантливых африканцев? в рамках лимита? а потом бороться с закидонами и депрессиями которыми славятся южноамериканцы, с ассимиляцией их к жизни в россии и прочим радостям жизни. и это президент футбольного клуба
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Soccerdealer63
1634301181
Гриша, сказав "А", говори уж и "Б"! Если всё так просто и "в африках" имеютместо россыпи более дешёвого "футбольного" продукта аналогичного или лучшего качества, то...СКОРЕЕ ВСЕГО, ТАМ ЗАВАЛЯЛИСЬ И НЕКИЕ БОЛЕЕ КАЕСТВЕННЫЕ И МЕНЕЕ ПРОЖОРЛИВЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ? ТРЕНЕРА...АГЕНТЫ...МЕНЕДЖЕРЫ? И, МОЖЕТ БЫТЬ...ВООБЩЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЭКОНОМИКИ, С КОТОРОЙ У НАС ПРОСТО ИЗ РУК ВОН КАК ПЛОХО: УЖЕ ГОДЫ НАБЛЮДАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ КОЛИЧЕСТВА НИЩИХ, СМЕРТЕЙ ОТ КОВИДА, А ТАКЖЕ ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ И НЕОБОСНОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ НА ОФФШОРАХ))
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житель СПб
1634320484
Полный бред! Что же Вы сейчас их не находите? Вечно болтающий Иванов! Или с 10 000 - не получить навар коррупционный?
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