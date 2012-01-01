Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

Иванов: я за 100 проц. лимит, гнать из рпл всех легов, а то они с.уки нам голы забивают и мы уже просрали половину игр))
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ клубы станут покупать дешевых легионеров.
«Нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много!
Чисамба приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша. Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 – Чисамба на две головы выше. И таких парней там – масса.
Тех же футболистов в Бразилии, которые играют в низших лигах – они сильнее наших. Они поедут сюда за 10 тысяч играть, с удовольствием поедут», – сказал Иванов.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.