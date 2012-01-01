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    Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ клубы станут покупать дешевых легионеров.

    «Нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много!

    Чисамба приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша. Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 – Чисамба на две головы выше. И таких парней там – масса.

    Тех же футболистов в Бразилии, которые играют в низших лигах – они сильнее наших. Они поедут сюда за 10 тысяч играть, с удовольствием поедут», – сказал Иванов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10661

      NewLife 32 секунды назад

      Иванов: я за 100 проц. лимит, гнать из рпл всех легов, а то они с.уки нам голы забивают и мы уже просрали половину игр))

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      Рейтинг: -259

      СуперПАВ9 10 минут назад

      Бразильцы точно хуже Русских

      0
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      Рейтинг: +710

      Cromathaar 17 минут назад

      Как в том анекдоте - что-ж не находишь, 8 мест в заявке. Уже давно покупал бы за 200 тысяч, продавал за 20 лямов. С Чисамбой рандомно фартануло, а с тех пор одни аугустиняки (Бикфалви - исключение).

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      Рейтинг: +664

      GammiD 46 минут назад

      Пусть свои за 10 тыс играют если уж у них уровень такой! Чисамбе твоему только по паспорту 19, а по факту уже за 30)))

      0
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      Рейтинг: +21899

      vladimir-7 1 час назад

      Не талантливых, а голодных мальчишек там полно, а здесь наши уже
      хорошо финансово обеспечены и зачем им попу драть, когда и так всё
      есть: и отличная ЗП, и квартира, и машина, и даже мама с папой рядом,
      а в трудную минуту всегда помогут и выручат в сложной ситуации.

      2
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      Рейтинг: +2328

      R_a_i_n 1 час назад

      Президента Урала на кол. Пусть своих РАЗВИВАЕТ.

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      Рейтинг: +14621

      Garrincha58 1 час назад

      вот таких Ивановых надо гнать поганой метлой и не подпускать к футболу пожизненно

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      Рейтинг: +13667

      paracetamol 1 час назад

      Когда тебя снимут? Своих воспитывай!

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      Рейтинг: +1637

      DMитрий 2 часа назад

      Кто же тебе даст их подписать!? Критерии по которым легионеры должны быть в клубе должны соответствовать определенным нормам, достижениям - надеюсь этот пункт не уберут и сделают его максимально объективным.

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