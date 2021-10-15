Президент «Урала» Иванов против отмены лимита: «Я за 200 тысяч найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек много!»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ клубы станут покупать дешевых легионеров.

«Нам один игрок из академии обходится дороже, чем иностранец. Я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантливых мальчишек очень много!

Чисамба приехал к нам в 19 лет, люди его любили. Он техничен, у него школа сильнее, чем наша. Если взять Чисамбу в 19 лет и нашего в 19 – Чисамба на две головы выше. И таких парней там – масса.

Тех же футболистов в Бразилии, которые играют в низших лигах – они сильнее наших. Они поедут сюда за 10 тысяч играть, с удовольствием поедут», – сказал Иванов.