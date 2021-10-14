Семак: «Мясо уже не ем. Сложнее всего отказаться от хлеба с оливковым маслом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о любимой пище.

— Ваше любимое блюдо — это вареники с вишней?

— Нет. Я спокойно отношусь к еде, у меня нет особых пристрастий и предпочтений. Мне нравится абсолютно всe. Если взять то, отчего сложнее всего отказаться, то… Мясо я сейчас уже не ем, могу не есть рыбу, какие-то молочные продукты.

Наверное, свежий хлеб с оливковым маслом — вот от чего мне сложнее всего отказаться. Хлеб я люблю.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».

Начало матча – в 14:00 мск.

Семак: «Ходим с тренерами «Зенита» в баню. Когда я ухожу, становится весело»