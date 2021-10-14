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  • Семак: «Мясо уже не ем. Сложнее всего отказаться от хлеба с оливковым маслом»

Семак: «Мясо уже не ем. Сложнее всего отказаться от хлеба с оливковым маслом»

14 октября 2021, 18:37
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о любимой пище.

— Ваше любимое блюдо — это вареники с вишней?

— Нет. Я спокойно отношусь к еде, у меня нет особых пристрастий и предпочтений. Мне нравится абсолютно всe. Если взять то, отчего сложнее всего отказаться, то… Мясо я сейчас уже не ем, могу не есть рыбу, какие-то молочные продукты.

Наверное, свежий хлеб с оливковым маслом — вот от чего мне сложнее всего отказаться. Хлеб я люблю.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • 16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».
  • Начало матча – в 14:00 мск.

Семак: «Ходим с тренерами «Зенита» в баню. Когда я ухожу, становится весело»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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Plyash
1634226982
Семак,для тебя притча.Жадный цыган плохо кормил свою лошадь.Она совсем,было,к этому привыкла,да сдохла.
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Garrincha58
1634227947
да какая нам разница что он ест или пьёт и с кем ходит в баню
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Из Твери Леха
1634228494
Cемак мясо не ест, он его жарит)
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general.lizyukov
1634229621
А чего так? Хочется жить вечно? По секрету - не получится.
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ААМ
1634234183
Понятно. Мясо не ест после скачка цен, рыба тоже дорогая. Бедняга.
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lordmrv
1634239373
Это точно статья о футболе? А спросите, какую Семак туалетную бумагу предпочитает, писец как интересно же.
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Speedmeister
1634239510
Всё нормально, Богданыч. У нас пол страны уже мясо не ест, а тем более и хлеб с олвиковым маслом не видят.
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Sanches65
1634239695
Серёга ты главное кастрюлю с головы не снимай, как настоящий укр.
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docndoc
1634258016
Эта инфа для женских журналов.. Случайно сюда попала)))
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paracetamol
1634289747
Не похудей, Сережа, от голодухи в обморок не падай.
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