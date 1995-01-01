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    Семак: «Мясо уже не ем. Сложнее всего отказаться от хлеба с оливковым маслом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о любимой пище.

    — Ваше любимое блюдо — это вареники с вишней?

    — Нет. Я спокойно отношусь к еде, у меня нет особых пристрастий и предпочтений. Мне нравится абсолютно всe. Если взять то, отчего сложнее всего отказаться, то… Мясо я сейчас уже не ем, могу не есть рыбу, какие-то молочные продукты.

    Наверное, свежий хлеб с оливковым маслом — вот от чего мне сложнее всего отказаться. Хлеб я люблю.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5242

      Из Твери Леха 13 минут назад

      Cемак мясо не ест, он его жарит)

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      Рейтинг: +14613

      Garrincha58 22 минуты назад

      да какая нам разница что он ест или пьёт и с кем ходит в баню

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    • ...
      Рейтинг: +8640

      playsh 38 минут назад

      Семак,для тебя притча.Жадный цыган плохо кормил свою лошадь.Она совсем,было,к этому привыкла,да сдохла.

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