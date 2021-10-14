El Chiringuito TV: Лапорта хочет избавиться от Коутиньо. «Ливерпуль» готов вернуть его зимой

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».

По информации El Chiringuito TV, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет избавиться от 29-летнего бразильца. «Ливерпуль» готов вернуть Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что против трансфера выступает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.