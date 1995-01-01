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    El Chiringuito TV: Лапорта хочет избавиться от Коутиньо. «Ливерпуль» готов вернуть его зимой

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».

    По информации El Chiringuito TV, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет избавиться от 29-летнего бразильца. «Ливерпуль» готов вернуть Коутиньо в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что против трансфера выступает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    • «Барселона» в 2018 году заплатила «Ливерпулю» за бразильца 135 миллионов евро.
    • В сезоне-2019/20 Коутиньо был арендован «Баварией».
    • Контракт игрока с «Барсой» действует еще 2 года.

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    Источник: El Chiringuito TV

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