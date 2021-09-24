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    «Барселона» пытается вернуть Коутиньо в «Ливерпуль». Клопп – против

    «Барселона» предложила полузащитника Филиппе Коутиньо «Ливерпулю». Сам игрок тоже готов вернуться в английский клуб, пишет «Чемпионат» со ссылкой на El Nacional.

    Однако против трансфера выступает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немца возмущает, как Коутиньо вел себя в «Ливерпуле» перед трансфером в «Барселону» в 2018 году.

    • «Барселона» тогда заплатила за бразильца 135 миллионов евро.
    • В сезоне-2019/20 Коутиньо был арендован «Баварией».
    • Контракт игрока с каталонцами действует еще 2 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2021 22:59
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