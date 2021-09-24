«Барселона» пытается вернуть Коутиньо в «Ливерпуль». Клопп – против

«Барселона» предложила полузащитника Филиппе Коутиньо «Ливерпулю». Сам игрок тоже готов вернуться в английский клуб, пишет «Чемпионат» со ссылкой на El Nacional.
Однако против трансфера выступает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немца возмущает, как Коутиньо вел себя в «Ливерпуле» перед трансфером в «Барселону» в 2018 году.
- «Барселона» тогда заплатила за бразильца 135 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 Коутиньо был арендован «Баварией».
- Контракт игрока с каталонцами действует еще 2 года.
Источник: «Чемпионат»