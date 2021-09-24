«Барселона» пытается вернуть Коутиньо в «Ливерпуль». Клопп – против

«Барселона» предложила полузащитника Филиппе Коутиньо «Ливерпулю». Сам игрок тоже готов вернуться в английский клуб, пишет «Чемпионат» со ссылкой на El Nacional.

Однако против трансфера выступает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немца возмущает, как Коутиньо вел себя в «Ливерпуле» перед трансфером в «Барселону» в 2018 году.