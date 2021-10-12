Промес – лучший игрок «Спартака» в сентябре

Болельщики «Спартака» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в сентябре. Им стал форвард Квинси Промес.

«Железное первое место занял Промес, ставший героем сразу нескольких матчей (53%). Вторым стал наш капитан Георгий Джикия (15%). На третьей позиции – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ Эсекьель Понсе», – сообщил «Спартак».