Промес – лучший игрок «Спартака» в сентябре

Болельщики «Спартака» посредством голосования определили лучшего футболиста команды в сентябре. Им стал форвард Квинси Промес.
«Железное первое место занял Промес, ставший героем сразу нескольких матчей (53%). Вторым стал наш капитан Георгий Джикия (15%). На третьей позиции – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ Эсекьель Понсе», – сообщил «Спартак».
- У Промеса в сентябре 4 гола.
- В последнем матче против «Ахмата» (1:0) Промес травмировался.
- «Спартак» идет в РПЛ 7-м.
Источник: официальный сайт «Спартака»