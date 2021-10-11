«Телеспорт»: Гисдоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

Стали известны подробности соглашения «Локомотива» с новым главным тренером Маркусом Гисдолем.

По информации «Телеспорт», контракт с 52-летним немцем рассчитан по схеме «1+1». Гисдоль будет получать 1 миллион евро в год. Это в три раза меньше, чем он зарабатывал в последнем клубе – «Кельне».

В контракте также предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.

«Локомотив» еще не подписал соглашение с Гисдолем – все договоренности зафиксированы только по электронной почте.

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Трофеев в карьере Гисдоля нет.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

«Два спасения и 9-е место с «Уфой». Евсеев пошутил над достижениями Гиздоля в Германии