«Телеспорт»: Гисдоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

Стали известны подробности соглашения «Локомотива» с новым главным тренером Маркусом Гисдолем.
По информации «Телеспорт», контракт с 52-летним немцем рассчитан по схеме «1+1». Гисдоль будет получать 1 миллион евро в год. Это в три раза меньше, чем он зарабатывал в последнем клубе – «Кельне».
В контракте также предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.
«Локомотив» еще не подписал соглашение с Гисдолем – все договоренности зафиксированы только по электронной почте.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
«Два спасения и 9-е место с «Уфой». Евсеев пошутил над достижениями Гиздоля в Германии
Официальный российский вещатель Примеры и Серии А. Также на своих ресурсах размещает новости футбола. Аудитория «Телеспорта» в социальной сети VK - более 300 тысяч подписчиков.