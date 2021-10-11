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    «Телеспорт»: Гисдоль будет получать в «Локомотиве» 1 миллион в год. В 3 раза меньше, чем в «Кельне»

    Стали известны подробности соглашения «Локомотива» с новым главным тренером Маркусом Гисдолем.

    По информации «Телеспорт», контракт с 52-летним немцем рассчитан по схеме «1+1». Гисдоль будет получать 1 миллион евро в год. Это в три раза меньше, чем он зарабатывал в последнем клубе – «Кельне».

    В контракте также предусмотрены бонусы за попадание в еврокубки и победу в Кубке России.

    «Локомотив» еще не подписал соглашение с Гисдолем – все договоренности зафиксированы только по электронной почте.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Телеспорт»

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    11.10.2021 15:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10190

      Cleaner 11 октября, 20:20

      Это белая зарплата. Остальное, как принято, в конвертике...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12384

      ilichkadr 11 октября, 18:42

      Зарплата 1 миллион евро в год, а если выпрут по весне -неустойка 3 миллиона?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13664

      paracetamol 11 октября, 18:26

      Дешевый тренер - залог провала!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7701

      Fusballer 11 октября, 16:22

      Бедняга! Как он будет жить на жалкий миллион евро?! Куда денежку скидывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21840

      vladimir-7 11 октября, 16:19

      1 миллион евро в год+сколько они сп***ят втроем из сейфа, так, что без
      прибыли он не останется и меньше 3 млн. евро в год, у него не получится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17280

      derrik2000 11 октября, 16:09

      Видать, сильно накосячил в Кёльне и никто уже в Германии не брал, потому хоть на такое предложение из России согласился.

      1
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      Рейтинг: +2342

      FRZZ 11 октября, 15:42

      Гиздоль получал в «Кельне» 3 миллион в год??? Что-то не верится....

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      Рейтинг: +56

      SpartakMoskwa > FRZZ 11 октября, 15:48

      Все может быть, в Германии телеправа дорогие и команды все не бедные

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      ...
      Рейтинг: +56

      SpartakMoskwa > FRZZ 11 октября, 15:50

      у Кельна цена на уровне Локомотива, Локо 97 Кельн 85

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      ...
      Рейтинг: +21840

      vladimir-7 > SpartakMoskwa 11 октября, 16:21

      ...но в марках.

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