Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Два спасения и 9-е место с «Уфой». Евсеев пошутил над достижениями Гиздоля в Германии

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев пошутил над новым тренером «Локомотива» Маркусом Гиздолем.

    Евсеев прокомментировал в инстаграме заголовок о достижениях 52-летнего немца в Германии: «Высшее место – восьмое и три спасения».

    «Два спасения и девятое место с «Уфой», – рассказал о своих достижениях в башкирском клубе Евсеев.

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    Булыкин – о Гиздоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      33! 58 минут назад

      Евсеев, видимо, надеялся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      semm 1 час назад

      считаю Евсеева глупым неуравновешенным типом - Кто бы говорил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      Snek 2 часа назад

      А кто такой был Шварц до Динамо, а Николич до Локо?
      Как показывает практика на фоне наших Семаков и Березуцких даже средненькие специалисты из Европы выглядят неплохо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3544

      neim > Snek 2 часа назад

      Нельзя взирать на Шварца, ему дают работать. В отличии от Сёмина, Николича, Тедеско и др.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      Snek > neim 2 часа назад

      Я не к тому, что дают или не дают, я к тому, что не надо ничего писать под Гиздоля, мы не не знаем как он себя покажет на этом поприще в РПЛ. Николичу не давали работать, но результат был вопреки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3544

      neim > Snek 2 часа назад

      Да понял я тебя. Просто хотел акцентировать внимание на Шварце и на том, что вокруг него ни какой суеты, болтовни и ажиотажа нет. Просто дают работать, а возможно ещё и как-то ограждают от журналюг (может даже в контракте что-нибудь запретительное прописано, х.з.), которые на ровном месте придумывают хрен знает что и лезут во все щели с провокационными вопросами и домыслами.
      Может по этому и результат положительный сразу виден.
      Чего только стоит вспомнить ген. директора Спартака Газизова, хоть он и не тренер, но и далеко не последний человек был в команде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Vitaga > Snek 33 минуты назад

      Шварц хоть выигрывал тренером 5ю лигу в Германии) и был действующим футболистом неплохого уровня.
      Николич - имеет несколько трофеев в карьере тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8211

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Только , этот Евсеев не сказал как уничтожил свой клуб , находясь у руля тренером..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      Romio-xxx 4 часа назад

      А че все смеются над немцем?Уровень футбола в Германии явно повыше,чем наш,поэтому его спасения там,могут вылиться в призовые места здесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Gasanov Хачик 4 часа назад

      Евсей жырный какойта стал

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru