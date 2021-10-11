Бензема: «Гол Испании? Почувствовал в момент удара, что забью»

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал свой гол в ворота Испании в финале Лиги наций.

«Обычно в похожих ситуациях я стараюсь закрутить и пробить низом. В подобных голах всегда присутствует элемент везения. В момент удара я почувствовал, что забью, но не думал, что мяч попадет в верхний угол», – сказал Бензема.

Бензема также отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе .

. Франция выиграла Лигу наций.