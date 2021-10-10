Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Бензема: «Гол Испании? Почувствовал в момент удара, что забью»

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал свой гол в ворота Испании в финале Лиги наций.

    «Обычно в похожих ситуациях я стараюсь закрутить и пробить низом. В подобных голах всегда присутствует элемент везения. В момент удара я почувствовал, что забью, но не думал, что мяч попадет в верхний угол», – сказал Бензема.

    • Бензема также отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе.
    • Франция выиграла Лигу наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52946

      portero 25 минут назад

      сошлось многое и защита сыграла не лучшим образом дали подготовится и пробить, воротчик вроде дотянулся, но не смог перевести мяч....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      jek718875 30 минут назад

      Сообщи,когда почувствуешь,что получишь "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90163
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67816
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru