Бензема: «Гол Испании? Почувствовал в момент удара, что забью»

сошлось многое и защита сыграла не лучшим образом дали подготовится и пробить, воротчик вроде дотянулся, но не смог перевести мяч....
Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал свой гол в ворота Испании в финале Лиги наций.
«Обычно в похожих ситуациях я стараюсь закрутить и пробить низом. В подобных голах всегда присутствует элемент везения. В момент удара я почувствовал, что забью, но не думал, что мяч попадет в верхний угол», – сказал Бензема.
- Бензема также отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе.
- Франция выиграла Лигу наций.
Шикарный гол Бензема. Шикарнейший!Карим исполнил как следующий обладатель «Золотого мяча»? pic.twitter.com/kvnKiqgmkh— Матч ТВ (@MatchTV) October 10, 2021