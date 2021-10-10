Отбор ЧМ-2022. Дания разгромила Молдавию, Шотландия вырвала победу над Израилем

Сборная Дании продолжает лидировать в отборочной группе ЧМ-2022. В очередном туре полуфиналист Евро-2020 разгромил в гостях Молдавию.

Защитник Симон Кьер забил во втором матче квалификации подряд.

Сборная Шотландии добилась волевой победы над Израилем. Шотландцы занимают второе место, выводящее в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

Израильтянин Эран Захави провел в текущей квалификации семь матчей и забил семь голов.

Линдон Дайкс – первый за 32 года игрок сборной Шотландии, забивший в трех подряд матчах квалификации ЧМ.

Сборная Шотландии забила победный гол на 90+ минутах впервые с 2010 года.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 7-й тур

Шотландия – Израиль – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Захави, 5; 1:1 – МакГинн, 29; 1:2 – Даббур, 32; 2:2 – Дайкс, 57; 3:2 – Мактоминей, 90+4.

Молдавия – Дания – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Ольсен, 23; 0:2 – Кьер, 34 (с пенальти); 0:3 – Нергор, 39; 0:4 – Меле, 44.

Фарерские острова – Австрия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лаймер, 26; 0:2 – Забитцер, 48.

Календарь отбора ЧМ-2022

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