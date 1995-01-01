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    Отбор ЧМ-2022. Дания разгромила Молдавию, Шотландия вырвала победу над Израилем

    Сборная Дании продолжает лидировать в отборочной группе ЧМ-2022. В очередном туре полуфиналист Евро-2020 разгромил в гостях Молдавию.

    Защитник Симон Кьер забил во втором матче квалификации подряд.

    Сборная Шотландии добилась волевой победы над Израилем. Шотландцы занимают второе место, выводящее в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

    Израильтянин Эран Захави провел в текущей квалификации семь матчей и забил семь голов.

    Линдон Дайкс – первый за 32 года игрок сборной Шотландии, забивший в трех подряд матчах квалификации ЧМ.

    Сборная Шотландии забила победный гол на 90+ минутах впервые с 2010 года.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа F. 7-й тур

    Шотландия – Израиль – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Захави, 5; 1:1 – МакГинн, 29; 1:2 – Даббур, 32; 2:2 – Дайкс, 57; 3:2 – Мактоминей, 90+4.

    Молдавия – Дания – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Ольсен, 23; 0:2 – Кьер, 34 (с пенальти); 0:3 – Нергор, 39; 0:4 – Меле, 44.

    Фарерские острова – Австрия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лаймер, 26; 0:2 – Забитцер, 48.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21444

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Шерифов в сборной Молдавии нет! Грустно...

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