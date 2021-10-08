Чалов и Бистрович провели мастер-класс для московских школьников

Футболисты ЦСКА Федор Чалов и Кристиян Бистрович поучаствовали в социальной программе «Урок ЦСКА». Они поиграли в футбол с обучающимися столичной школы №1517.

«Армейцы ответили на интересующие школьников вопросы, показали им несколько упражнений, поиграли в футбол, а затем состоялась фото– и автограф-сессия, на которой игроки подарили всем участникам мероприятия памятные карточки.Прошедшее занятие было приурочено к запуску в школе бесплатной секции по футболу, которые с сентября этого года функционируют в школах районов Щукино и Хорошeво-Мнeвники при поддержке ЦСКА. Развитие школьного футбола – новое направление программы «Урок ЦСКА».

В начавшемся учебном году уже состоялись стажировка для учителей физической культуры, которая прошла в клубной Академии, и открытая тренировка на стадионе «Октябрь» для учащихся школ, по итогам которой некоторые из ребят получили приглашение в школу красно-синих», – сообщил клуб.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Чалов в сезоне чемпионата России провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

На счету Бистровича 1 матч и 1 гол.