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    Чалов и Бистрович провели мастер-класс для московских школьников

    Футболисты ЦСКА Федор Чалов и Кристиян Бистрович поучаствовали в социальной программе «Урок ЦСКА». Они поиграли в футбол с обучающимися столичной школы №1517.

    «Армейцы ответили на интересующие школьников вопросы, показали им несколько упражнений, поиграли в футбол, а затем состоялась фото– и автограф-сессия, на которой игроки подарили всем участникам мероприятия памятные карточки.Прошедшее занятие было приурочено к запуску в школе бесплатной секции по футболу, которые с сентября этого года функционируют в школах районов Щукино и Хорошeво-Мнeвники при поддержке ЦСКА. Развитие школьного футбола – новое направление программы «Урок ЦСКА».

    В начавшемся учебном году уже состоялись стажировка для учителей физической культуры, которая прошла в клубной Академии, и открытая тренировка на стадионе «Октябрь» для учащихся школ, по итогам которой некоторые из ребят получили приглашение в школу красно-синих», – сообщил клуб.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Чалов в сезоне чемпионата России провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • На счету Бистровича 1 матч и 1 гол.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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