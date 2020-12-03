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    Мбаппе – самый молодой игрок, проведший 50 матчей за сборную Франции

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе сборной Франции на игру 1/2 финала Лиги наций против Бельгии.

    Этот матч стал для форварда 50-м в составе национальной команды.

    Мбаппе достиг данной отметки в возрасте 22 лет и 291 дня. Это новый рекорд.

    Предыдущим рекордсменом был Карим Бензема, сыгравший 50 матчей за сборную в 24 года и 240 дней.

    • Мбаппе дебютировал за сборную в марте 2017 года.
    • В 49 предыдущих матчах он забил 17 голов и сделал 16 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

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    07.10.2021 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Gasanov Хачик 36 минут назад

      Крэйзи фрог. Индюк штопаный нармальна бегает и бьёт

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