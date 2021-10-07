Мбаппе – самый молодой игрок, проведший 50 матчей за сборную Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе сборной Франции на игру 1/2 финала Лиги наций против Бельгии.

Этот матч стал для форварда 50-м в составе национальной команды.

Мбаппе достиг данной отметки в возрасте 22 лет и 291 дня. Это новый рекорд.

Предыдущим рекордсменом был Карим Бензема, сыгравший 50 матчей за сборную в 24 года и 240 дней.