Мбаппе – самый молодой игрок, проведший 50 матчей за сборную Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе сборной Франции на игру 1/2 финала Лиги наций против Бельгии.
Этот матч стал для форварда 50-м в составе национальной команды.
Мбаппе достиг данной отметки в возрасте 22 лет и 291 дня. Это новый рекорд.
Предыдущим рекордсменом был Карим Бензема, сыгравший 50 матчей за сборную в 24 года и 240 дней.
- Мбаппе дебютировал за сборную в марте 2017 года.
- В 49 предыдущих матчах он забил 17 голов и сделал 16 ассистов.
Источник: Get French Football News