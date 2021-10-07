«Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко высказался о решении КДК не отменять красную карточку Сердара Азмуна за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она услышана – знаем, что мнения экспертов разделились.

Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью – оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение», – сказал Макаренко.

Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

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