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    «Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко высказался о решении КДК не отменять красную карточку Сердара Азмуна за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

    26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

    «Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она услышана – знаем, что мнения экспертов разделились.

    Но решение принято, рассматриваемый эпизод не признан умышленной или намеренной грубостью – оба футболиста привыкли идти до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам остается только принять это решение», – сказал Макаренко.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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