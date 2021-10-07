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  • «Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

7 октября 2021, 17:12
40

В «Спартаке» прокомментировали решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2).

Иранский форвард пропустит один матч РПЛ за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву. Таким образом, Азмун сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
  • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Азмун Сердар
Комментарии (40)
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Из Твери Леха
1633616802
какое дело 7-му месту до первого? вы там "на камчатке" в себя что ль поверили?)
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Боцман59rus
1633617167
- очень неприятно, что наш клуб, скатился до обсуждения решений арбитров и КДК, относительно других команд. Прежде всего, нужно следить за собой и качественно играть, невзирая на обстоятельства. Обидно, что в руковадстве Спартака, этого не понимают, занимаясь профанацией и поиском проблем, где угодно, но только не самих себе. Теперь точно стыдно>))
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inzek
1633617586
тут вопрос немного в другом. КДК как специально на себя нагоняет волну хейта. неважно, 1 место у команды, 7 или 16. просто будьте последовательны в вынесении вердикта. правила футбола одинаковы для всех, а они из года в год на одни и те же грабли наступают. ну и конечно нельзя не сказать, что за последние несколько лет сложился список явных "любимчиков" в отношении которых принимаются очччень выгодные и беспристрастные решения...
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Spirit_78
1633618240
А на что же Спартак надеялся? На дисквалификацию на много матчей из-за игрового эпизода?
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alp
1633618296
соломку заранее стелит ))
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Вомбат
1633619134
Я бы тоже удивился. Красная была дана формально правильно, но это был игровой стык. Азмун тянулся за мячом и попал во вратаря случайно. А главное, пытаясь избежать нанесения Джанаеву травмы, Азмун в последний момент отвернул ногу и попал в бок вратарю вскользь. Иначе там не обошлось бы без травмы, и, соответственно, длительной дисквалификации. Так что все по-честному.
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Romio-xxx
1633620810
Почему один матч то???Умышленная игра шипами в корпус!!!Минимум три матча должно было быть с условным!!!!
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aaaaahhhh
1633621789
Уже ни чего не стесняются. Так, просто захотелось...
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ivany4
1633622100
Правильно сказал Зеленов. Было бы удивительно, если бы в шутовском газпрём-чемпионате элементарно соблюдались правила футбола, работа ВАРа и регламент чемпионата.)) Для шутов-бомжей не важен футбол как игра. Поэтому они не знают ни правила игры, ни регламенты соревнований - им важен результат любой ценой. Коменты тому пример. Сегодня Спартак, завтра другие клубы. Думайте. А пока все решено, все расписано заранее.
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aleksander
1633630776
Свинюшки завизжали, испугались что Азмун закатит пятерку мячей дырявому спартаку)))
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