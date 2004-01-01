Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

    В «Спартаке» прокомментировали решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2).

    Иранский форвард пропустит один матч РПЛ за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву. Таким образом, Азмун сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

    «Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3320

      Питерский князь 5 минут назад

      Главное сыграть по новой схеме 3-4-3!
      Тогда СпартаГу надо 2-х вратарей на ворота ставить, и то не поможет!
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      alefreddy 8 минут назад

      хотелось бы чтобы и другим командам за прямую красную отстраняли на один матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      d с 9 минут назад

      Пpогнозы фyтбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      d с 10 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13851

      KLIM777 11 минут назад

      да там без Азмуна вам снесут калитку)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Спартач80 17 минут назад

      Зеленов,закройся уже,позорище....С какого ты вообще комментируешь дела другого клуба,событие с другого матча?!Ты плять нормально про наши трынди,ушлепан!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9934

      Вомбат 22 минуты назад

      Я бы тоже удивился. Красная была дана формально правильно, но это был игровой стык. Азмун тянулся за мячом и попал во вратаря случайно. А главное, пытаясь избежать нанесения Джанаеву травмы, Азмун в последний момент отвернул ногу и попал в бок вратарю вскользь. Иначе там не обошлось бы без травмы, и, соответственно, длительной дисквалификации. Так что все по-честному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9113

      alp 36 минут назад

      соломку заранее стелит ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2473

      Spirit_78 37 минут назад

      А на что же Спартак надеялся? На дисквалификацию на много матчей из-за игрового эпизода?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9113

      alp > Spirit_78 35 минут назад

      спам живет своими хотелками и им плевать на правила и регламенты.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      inzek 48 минут назад

      тут вопрос немного в другом. КДК как специально на себя нагоняет волну хейта. неважно, 1 место у команды, 7 или 16. просто будьте последовательны в вынесении вердикта. правила футбола одинаковы для всех, а они из года в год на одни и те же грабли наступают. ну и конечно нельзя не сказать, что за последние несколько лет сложился список явных "любимчиков" в отношении которых принимаются очччень выгодные и беспристрастные решения...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +420

      Dguffin > inzek 31 минуту назад

      ок. давай разбираться.
      За что тут давать более одного матча?
      Намеренная грубость и желание нанести травму? Не было. Игрок наоборот пытался убрать прямую ногу и успел её немного сложить, иначе удар был бы куда серьёзнее для вратаря
      Отсутствие попытки сыграть в мяч? Тоже не было, он тянулся строго к мячу и увидев что не успевает начал сгибать ногу.

      Так за что тут давать доп. матчи? Просто потому что у кого-то ромбик мозги натёр?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      ВасяК > Dguffin 5 минут назад

      Но матч то за красную карточку он не пропускает!!!Для кого вообще правила???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90040
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru