«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

В «Спартаке» прокомментировали решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2).

Иранский форвард пропустит один матч РПЛ за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву. Таким образом, Азмун сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.