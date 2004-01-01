«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

Главное сыграть по новой схеме 3-4-3!
Тогда СпартаГу надо 2-х вратарей на ворота ставить, и то не поможет!
=))))
В «Спартаке» прокомментировали решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2).
Иранский форвард пропустит один матч РПЛ за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву. Таким образом, Азмун сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.
«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
- Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.