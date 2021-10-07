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  • Судья Федотов: «Прямая красная – от 2 до 4 матчей. КДК отмазал Азмуна перед «Спартаком»

Судья Федотов: «Прямая красная – от 2 до 4 матчей. КДК отмазал Азмуна перед «Спартаком»

7 октября 2021, 17:53
50

Бывший арбитр Игорь Федотов считает неверным решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2) за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего.

Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырeх матчей. Если бы была вторая жeлтая, то одна игра – понятно. Но по регламенту Азмуна должны были отстранять на два матча, а может, и больше.

Дисквалификация Гилерме – такой же эпизод. Там он, как и Азмун, играл в мяч и не нанeс травму. Это два одинаковых эпизода. Просто к «Зениту» одно решение, а к «Локомотиву» – другое. Продавили», – сказал Федотов.

  • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
  • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Азмун Сердар
Комментарии (50)
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alp
1633619225
этот вроде должен знать правила, но.... такие у нас судьи... а между тем, дисциплинарный регламент, в 3-м пункте 17-й стати говорит следующее: Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях Юрисдикционный орган может увеличить срок действия дисквалификации. откуда этот профан взял 2 матча???
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R_a_i_n
1633620688
Фсефсёпонимают... Это другое...
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moskowcity-petrv
1633626213
В этой мелочи,вся суть системы,будь на их месте,другой клуб,решение вам известно
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ААМ
1633626252
Федотов еще тот судья, почти Хусаинов.
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paracetamol
1633627656
Тебя, Федот, уже выгнали, помалкивай в тряпочку!
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ВасяК
1633630297
А вспомните сколько дали Понсе,за красную с Динамо???
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Spinorr
1633631565
Прочитал дисциплинарный регламент. Федотов врёт.
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житель СПб
1633637221
Любопытно, но судья Федотов не знает положений Дисциплинарного регламента РФЛ. Я об этих положениях писал несколько дней назад. Он ориентируется на положения ДР 2006 года. Но сейчас - 2021! И уже в 2019 году (не готов сказать, с какого времени!) действуют другие положения ДР. Действительно, по старому ДР за грубую игру предполагалось от 3 до 6 пропускаемых матчей - на усмотрение КДК. Сейчас в ДР указано, что КДК МОЖЕТ рассмотреть вопрос о назначении дополнительных (сверх одного) матчей дисквалификации игрока. То есть давать больше одного матча - МОЖЕТ, НО НЕ ОБЯЗАН. Квалификация наших судей - как действующих, так и в отставке - зашкаливает. А вот что любопытно - это конфликт КДК и ЭСК, в котором ЭСК не представил развернутого обоснования своего решения о дискве Азмуна! Почему?
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FС Spаrtак
1633648205
купленый зенетом продажный судья вот и все
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mahan
1633676962
Вот такие моменты из нашего футбола надо убирать.
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