Судья Федотов: «Прямая красная – от 2 до 4 матчей. КДК отмазал Азмуна перед «Спартаком»

Бывший арбитр Игорь Федотов считает неверным решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2) за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего.

Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырeх матчей. Если бы была вторая жeлтая, то одна игра – понятно. Но по регламенту Азмуна должны были отстранять на два матча, а может, и больше.

Дисквалификация Гилерме – такой же эпизод. Там он, как и Азмун, играл в мяч и не нанeс травму. Это два одинаковых эпизода. Просто к «Зениту» одно решение, а к «Локомотиву» – другое. Продавили», – сказал Федотов.

Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна