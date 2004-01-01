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    Судья Федотов: «Прямая красная – от 2 до 4 матчей. КДК отмазал Азмуна перед «Спартаком»

    Бывший арбитр Игорь Федотов считает неверным решение КДК РФС не накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2) за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

    26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

    «Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего.

    Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырeх матчей. Если бы была вторая жeлтая, то одна игра – понятно. Но по регламенту Азмуна должны были отстранять на два матча, а может, и больше.

    Дисквалификация Гилерме – такой же эпизод. Там он, как и Азмун, играл в мяч и не нанeс травму. Это два одинаковых эпизода. Просто к «Зениту» одно решение, а к «Локомотиву» – другое. Продавили», – сказал Федотов.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

    «Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      d с 9 минут назад

      Пpогнозы футбольных мaтчей bet-org.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9113

      alp 21 минуту назад

      этот вроде должен знать правила, но.... такие у нас судьи... а между тем, дисциплинарный регламент, в 3-м пункте 17-й стати говорит следующее:

      Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч.
      В предусмотренных настоящим Регламентом случаях Юрисдикционный орган может
      увеличить срок действия дисквалификации.

      откуда этот профан взял 2 матча???

      1
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      Рейтинг: +14552

      Garrincha58 22 минуты назад

      как же без Федота этот пострел везде поспел

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