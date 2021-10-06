Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Болгарин считает, что ограничения в этом вопросе должны быть.

– Вы за лимит, но не ужесточенный?

– Думаю, лимит должен быть в любой стране. Но не надо доводить до крайностей.

– Вы являетесь легионером. Не чувствовали никогда из-за этого дискриминации?

– Не чувствовал этого вообще. Если ты выполняешь свою работу и делаешь ее с совестью и корректно, тогда заслуживаешь своего места.

– Может ли лимит на легионеров влиять на завышенные зарплаты российских игроков?

– Представьте: кому-то предлагают зарплату. Клуб согласен ее отдавать, а игрок – получать. Ставят подписи. Футболист разве должен был отказаться от этого? Это длинная тема, мы до конца не разберемся в ней.