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    Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»

    Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Болгарин считает, что ограничения в этом вопросе должны быть.

    – Вы за лимит, но не ужесточенный?

    – Думаю, лимит должен быть в любой стране. Но не надо доводить до крайностей.

    – Вы являетесь легионером. Не чувствовали никогда из-за этого дискриминации?

    – Не чувствовал этого вообще. Если ты выполняешь свою работу и делаешь ее с совестью и корректно, тогда заслуживаешь своего места.

    – Может ли лимит на легионеров влиять на завышенные зарплаты российских игроков?

    – Представьте: кому-то предлагают зарплату. Клуб согласен ее отдавать, а игрок – получать. Ставят подписи. Футболист разве должен был отказаться от этого? Это длинная тема, мы до конца не разберемся в ней.

    • Попов играет в России с 2012 года.
    • Он брал чемпионство со «Спартаком».
    • В сезоне РПЛ Попов не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10514

      NewLife 41 минуту назад

      Прикольно о зарплате: "Клуб согласен ее отдавать, а игрок – получать."
      На самом деле опытный и уважаемый игрок скажи, что боишься конкуренции молодых амбициозных зулусов согласных "получать" на порядок меньше, и придется продолжать карьеру где нибудь в ФНЛ, а с иностранцами будет, наконец, конкеурироватьб наша молодеж.

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      Рейтинг: +3032

      AZ 43 минуты назад

      Абсолютно все по делу... Мое уважение Ивелину... 3 вопроса - 3 достойных ответа. А насчет последнего - в зарплатах высоких виноваты сами клубы, которые создали из России - второй Китай, что люди едут не играть, а только бабки срубать...

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