Ивелин Попов: «Лимит на легионеров должен быть в любой стране»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов высказался о лимите на легионеров в РПЛ. Болгарин считает, что ограничения в этом вопросе должны быть.
– Вы за лимит, но не ужесточенный?
– Думаю, лимит должен быть в любой стране. Но не надо доводить до крайностей.
– Вы являетесь легионером. Не чувствовали никогда из-за этого дискриминации?
– Не чувствовал этого вообще. Если ты выполняешь свою работу и делаешь ее с совестью и корректно, тогда заслуживаешь своего места.
– Может ли лимит на легионеров влиять на завышенные зарплаты российских игроков?
– Представьте: кому-то предлагают зарплату. Клуб согласен ее отдавать, а игрок – получать. Ставят подписи. Футболист разве должен был отказаться от этого? Это длинная тема, мы до конца не разберемся в ней.
- Попов играет в России с 2012 года.
- Он брал чемпионство со «Спартаком».
- В сезоне РПЛ Попов не пропустил ни матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
Источник: «РБ-Спорт»