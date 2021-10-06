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    Гилерме – об отказе Дзюбы приезжать в сборную: «Решение надо уважать. Дзюба много сделал для сборной России»

    Вратарь сборной России Гилерме оценил решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы не приезжать на октябрьские игры. Нападающий сослался на недостаточно набранную форму.

    «Личный вопрос Дзюбы. Он принял такое решение. Его надо уважать. Он много сделал для сборной России», – сказал Гилерме.

    • Дзюба не играл за сборную после Евро-2020.
    • Россия 8 октября сыграет в отборе ЧМ-2022 против Словакии.
    • 11 октября сборная проведет игру со Словенией.

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    Карпин – о Дзюбе: «Не считаю, что нужно заставлять играть за сборную. Не хочет – и не надо»

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    Источник: «Р-Спорт»

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