Галицкий – о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились. Мы в рынке»

ну послушайте: если идет матч 45 минут, так потом 15 минут без перерыва ФОНБЕТ БЕТСИ и прочая платная лабуда - это ли не оплата за трансляцию. Если рейтинговый бой в боксе, там через 3 мин 1 мин РЕКЛАМА и даже секунду не покажут между раундами боксёров! РАСКУЛАЧИВАТЬ пора этих телебарыг давно уже
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о платном показе матчей чемпионата России.
– За просмотр игры вашей команды по телевизору или в интернете люди должны платить?
– Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.
– Но он есть. И вы говорите: нам не хватает денег, чтобы укрепить скамейку.
– Тогда, конечно, мы должны платить. Если мы говорим, что люди, которые приходят на трибуны – платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, то это уже как-то диссонанс. Это первое.
Во-вторых, мы в рынке вообще-то. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.
- «Матч ТВ» купил ТВ-права на четыре ближайших сезона РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
- В среднем за год канал будет платить РПЛ 7,15 миллиарда рублей.
- Последняя команда лиги заработает в 2 раза больше, чем чемпион сейчас.
Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»
Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»