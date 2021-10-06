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  • Галицкий – о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились. Мы в рынке»

Галицкий – о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились. Мы в рынке»

6 октября 2021, 17:16
36

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о платном показе матчей чемпионата России.

– За просмотр игры вашей команды по телевизору или в интернете люди должны платить?

– Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

– Но он есть. И вы говорите: нам не хватает денег, чтобы укрепить скамейку.

– Тогда, конечно, мы должны платить. Если мы говорим, что люди, которые приходят на трибуны – платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, то это уже как-то диссонанс. Это первое.

Во-вторых, мы в рынке вообще-то. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.

  • «Матч ТВ» купил ТВ-права на четыре ближайших сезона РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
  • В среднем за год канал будет платить РПЛ 7,15 миллиарда рублей.
  • Последняя команда лиги заработает в 2 раза больше, чем чемпион сейчас.

Галицкий: «Стадион «Краснодара» – театр и храм футбола. Здесь не прыгают с пивом под AC/DC»

Галицкий: «Я болею. Сейчас работаем над изменением структуры «Краснодара», чтобы клуб не зависел от одного человека»

Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (36)
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Skull_Boy
1633530251
А за что там платить за обосанные матчи уровня Уфа-Урал и есть куча сайтов, где можно смотреть бесплатно в HD
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slavа0508
1633532409
так оно так . всё правильно ...но сначала как то и страна должна измениться . сейчас где 60-70 % населения имеют заработную плату 30-40 тыс . и после уплаты квартплаты . образование детей и просто поесть и остаётся ноль ...а так да согласен за всё надо платить ....
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ilichkadr
1633532775
При социализме ходили на стадион за деньги, а по ящику , с антеной из 2-х алюминиевых или медных трубок, смотрели абсолютно бесплатно.
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slavа0508
1633533956
Ещё одно не совсем понятно ценообразование . канал матч пример сто 300 руб вроде копейки . а с другой стороны я плачу за телефон за разговоры + мобильный интернет + домашний интернет + телевидение 150 и всё это вместе всего 650 руб а здесь один телеканал стоит 300 не слишком ли они себя ценят ???Может пора игрокам начать платить столько на сколько они играют ...
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Garrincha58
1633534980
хорошо ему говорить как барину, а что делать пенсионеру у которого каждые 100 р. на счету сначала увеличьте благосостояние людей, а потом требуйте оплату за унылый российский футбол где в каждом туре всё решается не на поле, а в кулуарах РФС РПЛ и судейских комитетах у нас за последние лет 10 ни одна команда честно не выиграла чемпионат страны
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semm
1633535546
ну послушайте: если идет матч 45 минут, так потом 15 минут без перерыва ФОНБЕТ БЕТСИ и прочая платная лабуда - это ли не оплата за трансляцию. Если рейтинговый бой в боксе, там через 3 мин 1 мин РЕКЛАМА и даже секунду не покажут между раундами боксёров! РАСКУЛАЧИВАТЬ пора этих телебарыг давно уже
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Viper for CSKA
1633536639
Да ваша РПЛ, как говорится, и в голодный год с мешком картошки не нужна, не то что за деньги. Сначала продукт нужно качественный научиться создавать, а потом только бабки требовать.
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NewLife
1633539142
Установите символическую плату, чтобы не обременять людей, живите засчет рекламы всяких тиньковых и тотализаторов, сэкономьте, выкинув из тв полчище профнепригодных статистиков-комментаторов.
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general.lizyukov
1633541211
и смотрят наш футбол за деньги полтора человека, из фанатизма потому что интереса нет никакого в просмотре этой тягомотины
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Алекс636363
1633550705
а вот здесь галицкого не поддержу. платить за эту убогость? бесплатно посмотреть еще можно, а платить - идите на фиг
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