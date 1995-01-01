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    Галицкий – о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились. Мы в рынке»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о платном показе матчей чемпионата России.

    – За просмотр игры вашей команды по телевизору или в интернете люди должны платить?

    – Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

    – Но он есть. И вы говорите: нам не хватает денег, чтобы укрепить скамейку.

    – Тогда, конечно, мы должны платить. Если мы говорим, что люди, которые приходят на трибуны – платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, то это уже как-то диссонанс. Это первое.

    Во-вторых, мы в рынке вообще-то. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.

    • «Матч ТВ» купил ТВ-права на четыре ближайших сезона РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
    • В среднем за год канал будет платить РПЛ 7,15 миллиарда рублей.
    • Последняя команда лиги заработает в 2 раза больше, чем чемпион сейчас.

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    Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +334

      semm 6 минут назад

      ну послушайте: если идет матч 45 минут, так потом 15 минут без перерыва ФОНБЕТ БЕТСИ и прочая платная лабуда - это ли не оплата за трансляцию. Если рейтинговый бой в боксе, там через 3 мин 1 мин РЕКЛАМА и даже секунду не покажут между раундами боксёров! РАСКУЛАЧИВАТЬ пора этих телебарыг давно уже

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      Рейтинг: +14544

      Garrincha58 15 минут назад

      хорошо ему говорить как барину, а что делать пенсионеру у которого каждые 100 р. на счету сначала увеличьте благосостояние людей, а потом требуйте оплату за унылый российский футбол где в каждом туре всё решается не на поле, а в кулуарах РФС РПЛ и судейских комитетах у нас за последние лет 10 ни одна команда честно не выиграла чемпионат страны

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      Рейтинг: +22965

      slavutiq70 32 минуты назад

      Ещё одно не совсем понятно ценообразование . канал матч пример сто 300 руб вроде копейки . а с другой стороны я плачу за телефон за разговоры + мобильный интернет + домашний интернет + телевидение 150 и всё это вместе всего 650 руб а здесь один телеканал стоит 300 не слишком ли они себя ценят ???Может пора игрокам начать платить столько на сколько они играют ...

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      Рейтинг: +7462

      FanatSerj 39 минут назад

      "Если бы не было фэйр-плей" - да все хорошие клубы на него хер кладут, могли бы уже и сами его обходить, вон скиньтесь все и добавьте эти бабки к сумме покупке телевизионных прав "МАТЧ ТВ", вот вам и легальный доход и никакой фэйр-плей не докапается.
      Хотя видно так и сделали, сколько Матч ТВ отвалил за РПЛ не окупить никакими трансляциями и подписками.

      0
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      Рейтинг: +14544

      Garrincha58 > FanatSerj 23 минуты назад

      они с лихвой окупают рекламами всяких фонбетов бетсити и тд и тп скоро начнут пускать блоки во время матча они и так уже оборзели пускают на пол экрана эту хренотень

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      Рейтинг: +4683

      SPACE TRUCKIN 42 минуты назад

      футболёры выдают зачастую некачественный продукт и платить как то не хочется...если будет возможность платить за отдельные трансляции и по вменяемой цене - то ,пожалуй, вариант неплохой...

      1
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      Рейтинг: +12302

      ilichkadr > SPACE TRUCKIN 36 минут назад

      Футболёры за свой некачественный продукт получают огромные деньги. Большинство матчей РПЛ и за даром смотреть не хочется.

      1
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      Рейтинг: +12302

      ilichkadr 52 минуты назад

      При социализме ходили на стадион за деньги, а по ящику , с антеной из 2-х алюминиевых или медных трубок, смотрели абсолютно бесплатно.

      2
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      Рейтинг: +22965

      slavutiq70 58 минут назад

      так оно так . всё правильно ...но сначала как то и страна должна измениться . сейчас где 60-70 % населения имеют заработную плату 30-40 тыс . и после уплаты квартплаты . образование детей и просто поесть и остаётся ноль ...а так да согласен за всё надо платить ....

      2
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      Рейтинг: +12845

      Skull_Boy 1 час назад

      А за что там платить за обосанные матчи уровня Уфа-Урал и есть куча сайтов, где можно смотреть бесплатно в HD

      3
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      Рейтинг: +2465

      tarasofka > Skull_Boy 1 час назад

      не проще ли вывести на телек iptv? 3000 каналов за 1$/мес - и не париться. просмотр на компе через левые сайты, равно как и через сопкаст/acestream - это вообще должно остаться где-то в 2008 году и больше не всплывать. сейчас это дичь, имхо.

      0
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      Рейтинг: +12845

      Skull_Boy > tarasofka 1 час назад

      Ты в каком веке живешь у меня интернет на плазме через роутер

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      Рейтинг: +22965

      slavutiq70 > tarasofka 1 час назад

      Смотрю через стрим на телеке . качество не уступает Матч тв и в чём прошлый век то ???

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      Рейтинг: +2465

      tarasofka > Skull_Boy 1 час назад

      это ты в каком веке живёшь? плазмы уже 100 лет не выпускают)))

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      Рейтинг: +2465

      tarasofka > slavutiq70 57 минут назад

      прошлый век - просмотр на всяких левых сайтах и через сопкаст. написал же выше. сейчас на смарт-тв всё достаточно легко организуется. и либо бесплатно, либо за символический 1$ в месяц.

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