Галицкий – о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились. Мы в рынке»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о платном показе матчей чемпионата России.

– За просмотр игры вашей команды по телевизору или в интернете люди должны платить?

– Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

– Но он есть. И вы говорите: нам не хватает денег, чтобы укрепить скамейку.

– Тогда, конечно, мы должны платить. Если мы говорим, что люди, которые приходят на трибуны – платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, то это уже как-то диссонанс. Это первое.

Во-вторых, мы в рынке вообще-то. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.

«Матч ТВ» купил ТВ-права на четыре ближайших сезона РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.

В среднем за год канал будет платить РПЛ 7,15 миллиарда рублей.

Последняя команда лиги заработает в 2 раза больше, чем чемпион сейчас.

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