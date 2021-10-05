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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • По новому контракту с «Матч ТВ» 16-я команда РПЛ заработает за ТВ-права в 2 раза больше, чем чемпион сейчас

По новому контракту с «Матч ТВ» 16-я команда РПЛ заработает за ТВ-права в 2 раза больше, чем чемпион сейчас

5 октября 2021, 21:46
11

Телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей РПЛ на четыре года. Лига получит 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

Канал увеличил предложение по медиаправам более чем в четыре раза – с 1,7 до 7,15 миллиарда рублей в год. Начиная со следующего сезона клубы РПЛ будут зарабатывать за ТВ-права в среднем 5,31 миллион евро в год.

Последняя команда чемпионата получит 291,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем заработает чемпион России за нынешний сезон (143,6 миллиона).

  • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
  • Лига решила отказаться от проведения тендера.
  • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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rash1959
1633459976
Вопрос один. А деньги чьи? Ой , да они наши, налогоплательщиков, стариков-детей-инвалидов и прочей "шелухи", на которую чиновникам-ворам насрать.
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R_a_i_n
1633460161
всех больше интересует сколько будет стоить теперь подписка на матч премьер)))
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NewLife
1633463608
Перекладывают из одного гос кармана в другой и попутно поддерживают целую пригаду пропа.г.ан.донов от тв.
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Zlatan2718
1633464091
люди гибнут за металл..
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Lilipyt
1633471170
Ох удивили. Так то и чемп будет получать не жалкие 143 а 608 млн. Очень интересная формулировка: "Лига решила отказаться от проведения тендера". Разве не нарушения прав по отношению к Okko и как насчет анти монополии?! но а так мне все ровно где будут показывать это позорище хоть на гондураском тв.
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Жентус
1633473506
Вопрос один, вы пишите в рублях, чтобы цифра казалась аховой? Просто в долларах, за такие бабки даже средненького футболиста купить невозможно.
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glinde
1633502365
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