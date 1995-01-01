По новому контракту с «Матч ТВ» 16-я команда РПЛ заработает за ТВ-права в 2 раза больше, чем чемпион сейчас

косорылые придурки сегодня извизжались на тему матч тв. мля, вам бесплатно, и на всю страну, покажут кучу игр, включая позоры спартака - нет, хрюкают, хотим чтобы не матч тв, не газпром! лучше платить окко в разы больше, да? дебилы свинохвостые.
Телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей РПЛ на четыре года. Лига получит 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.
Канал увеличил предложение по медиаправам более чем в четыре раза – с 1,7 до 7,15 миллиарда рублей в год. Начиная со следующего сезона клубы РПЛ будут зарабатывать за ТВ-права в среднем 5,31 миллион евро в год.
Последняя команда чемпионата получит 291,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем заработает чемпион России за нынешний сезон (143,6 миллиона).
- «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
- Лига решила отказаться от проведения тендера.
- Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».