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    По новому контракту с «Матч ТВ» 16-я команда РПЛ заработает за ТВ-права в 2 раза больше, чем чемпион сейчас

    Телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей РПЛ на четыре года. Лига получит 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

    Канал увеличил предложение по медиаправам более чем в четыре раза – с 1,7 до 7,15 миллиарда рублей в год. Начиная со следующего сезона клубы РПЛ будут зарабатывать за ТВ-права в среднем 5,31 миллион евро в год.

    Последняя команда чемпионата получит 291,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем заработает чемпион России за нынешний сезон (143,6 миллиона).

    • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
    • Лига решила отказаться от проведения тендера.
    • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2437

      tarasofka 1 минуту назад

      косорылые придурки сегодня извизжались на тему матч тв. мля, вам бесплатно, и на всю страну, покажут кучу игр, включая позоры спартака - нет, хрюкают, хотим чтобы не матч тв, не газпром! лучше платить окко в разы больше, да? дебилы свинохвостые.

      0
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      Рейтинг: +2059

      R_a_i_n 4 минуты назад

      всех больше интересует сколько будет стоить теперь подписка на матч премьер)))

      1
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      Рейтинг: +13837

      KLIM777 > R_a_i_n 39 секунд назад

      все равно ты ее не покупаешь)) сейчас она стоит копейки)) многие пропивают на пиве больше за все выходные))

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      Рейтинг: +7691

      "supermax" > R_a_i_n 17 секунд назад

      сюрпризик будет

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      Рейтинг: +4358

      rash1959 7 минут назад

      Вопрос один. А деньги чьи? Ой , да они наши, налогоплательщиков, стариков-детей-инвалидов и прочей "шелухи", на которую чиновникам-ворам насрать.

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