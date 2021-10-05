По новому контракту с «Матч ТВ» 16-я команда РПЛ заработает за ТВ-права в 2 раза больше, чем чемпион сейчас

Телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей РПЛ на четыре года. Лига получит 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

Канал увеличил предложение по медиаправам более чем в четыре раза – с 1,7 до 7,15 миллиарда рублей в год. Начиная со следующего сезона клубы РПЛ будут зарабатывать за ТВ-права в среднем 5,31 миллион евро в год.

Последняя команда чемпионата получит 291,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем заработает чемпион России за нынешний сезон (143,6 миллиона).