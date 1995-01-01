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    РБК: «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей

    Телеканал «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года.

    По информации РБК, канал увеличил предложение по медиаправам на РПЛ. «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

    В среднем за год «Матч ТВ» будет платить лиге за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей. Клубы РПЛ приняли улучшенное предложение единогласным решением.

    • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
    • Лига решила отказаться от проведения тендера.
    • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии31
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      Рейтинг: +3530

      FENIX-SL 3 минуты назад

      Окко был бы лучше
      но лучше никому не надо

      0
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      Рейтинг: +9096

      alp 9 минут назад

      а я бы объявил тендер со стартовой ставкой 28,6 лярда....

      0
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      Рейтинг: +779

      Блямба 13 минут назад

      Против лома нет приёма))

      0
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      Рейтинг: +22845

      slavutiq70 16 минут назад

      Оле Оле Оле Газпром чемпион !!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      leоnеm 18 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +1299

      Олег1204 21 минуту назад

      Вся наша лига это не про футбол, а про схемы, которые не футбольные .

      0
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      Рейтинг: +2115

      SunRomeS 23 минуты назад

      А на одном новостном сайте, на букву "r" начинается, написано вот так: "Вещатель предложил за первые два года действия соглашения по 6,6 млрд руб. и по 7,7 млрд руб. — за следующие два."
      Я так понял, что это не за 2 года а по 6,6 и 7,7 млрд. в год.
      Где правда???

      1
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      Рейтинг: +2115

      SunRomeS > SunRomeS 17 минут назад

      Бабаев: "...$ 100 млн на сезон — предложение «Матч ТВ..."
      ~7,3 млрд. в год выходит в среднем.

      1
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      Рейтинг: +7457

      FanatSerj > SunRomeS 14 минут назад

      новостник школьник, читать не умеет, да ещё убрал предлог "по", а у всех тут уже пуканы повзрывались и вся либерда таких же прибежала )))

      2
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      Рейтинг: +920

      Andrew01 23 минуты назад

      Теперь подписка матч премьер вырастит в 2 разе, если не больше... за 299 покупаешь с чувством, что берешь гумно, а дороже брать вообще нет желания. Ну окко было бы не дешевле конечно, но хоть клубам бы больше досталось, а так тот же хрен в новой упаковке.

      0
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      Рейтинг: +4345

      rash1959 29 минут назад

      Вот вам и типа выборы, посчитали "дистанционно" (промеж себя расписали-распилили) бюджет, и ... Никаких вам на)(уй революций и перемен, как пилили-воровали так и будем продолжать. Всем глотать газпрёмовских вещателей.

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      Рейтинг: +9096

      alp > rash1959 5 минут назад

      ну а когда было по другому, родной? воровство было, есть и будет при любой власти

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      Рейтинг: +3246

      Axe111 31 минуту назад

      Ужас

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