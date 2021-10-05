Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РБК: «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей

5 октября 2021, 14:26
39

Телеканал «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года.

По информации РБК, канал увеличил предложение по медиаправам на РПЛ. «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

В среднем за год «Матч ТВ» будет платить лиге за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей. Клубы РПЛ приняли улучшенное предложение единогласным решением.

  • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
  • Лига решила отказаться от проведения тендера.
  • Okko был готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ».

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1633433765
А кто то верил что выиграет не Газпром ???
Ответить
GammiD
1633434050
блат... еще 4-ре года без нормального контента , слушаем жору чердака....
Ответить
nik55
1633434442
чердак опять будет за бомжей тявкать----просто противно его слушать
Ответить
BRO_football
1633435286
*лять, ещё 4 года придётся наблюдать за косяками Матч ТВ, когда вместо футбола показывают какую-то хрень, типа настольного тенниса.
Ответить
SunRomeS
1633436888
А на одном новостном сайте, на букву "r" начинается, написано вот так: "Вещатель предложил за первые два года действия соглашения по 6,6 млрд руб. и по 7,7 млрд руб. — за следующие два." Я так понял, что это не за 2 года а по 6,6 и 7,7 млрд. в год. Где правда???
Ответить
Олег1204
1633436977
Вся наша лига это не про футбол, а про схемы, которые не футбольные .
Ответить
slavа0508
1633437304
Оле Оле Оле Газпром чемпион !!!!
Ответить
Блямба
1633437476
Против лома нет приёма))
Ответить
OOOVVV.
1633439187
Задвинул Okko Матч ТВ без всякого тендера.( Свои люди видно сильны).
Ответить
SMITHI
1633442135
БомжПомойка в действии... Кто бы сомневался!!! Позор Питерским мешкам!
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
4
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
17
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+