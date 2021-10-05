РБК: «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей

Телеканал «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года.

По информации РБК, канал увеличил предложение по медиаправам на РПЛ. «Матч ТВ» предложил лиге 6,6 миллиарда рублей за первые два года соглашения и 7,7 миллиарда — за следующие два.

В среднем за год «Матч ТВ» будет платить лиге за ТВ-права 7,15 миллиарда рублей. Клубы РПЛ приняли улучшенное предложение единогласным решением.