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    Тренер сборной Украины – о травме Зинченко: «Не умеешь просить замену – будешь лечиться. Сам виноват»

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал травму защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

    «Мы с Сашей разговаривали. Он очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то после 8-10 октября.

    Он сам виноват – с «РБ Лейпциг» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену.

    Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек», – сказал Петраков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6149

      Томик 28 минут назад

      Так их с детства не учат просить. Учат, что все и так им должны.

      0
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      Рейтинг: +4386

      AtticusFinch 32 минуты назад

      Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек ...убила фраза...Когда этот порядочный человек перешел в Ман Сити -снимал стихаря своих одноклубников в раздевалке и в инет выкладывал...ему Стерлинг чуть морду не набил, пришлось в аренду в ПСВ на год отдавать ...порядочный))как и все хохлы

      1
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      Рейтинг: +9921

      Cleaner 44 минуты назад

      Нам нужна эта информация? Если только Газизову...

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