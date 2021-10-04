Тренер сборной Украины – о травме Зинченко: «Не умеешь просить замену – будешь лечиться. Сам виноват»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал травму защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

«Мы с Сашей разговаривали. Он очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то после 8-10 октября.

Он сам виноват – с «РБ Лейпциг» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену.

Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек», – сказал Петраков.