Тренер сборной Украины – о травме Зинченко: «Не умеешь просить замену – будешь лечиться. Сам виноват»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал травму защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«Мы с Сашей разговаривали. Он очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то после 8-10 октября.
Он сам виноват – с «РБ Лейпциг» получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте второго тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену.
Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Саши будет очень не хватать – очень порядочный человек», – сказал Петраков.
- У Зинченко диагностировали надрыв икроножной мышцы.
- Игрок в этом сезоне провел 3 матча за «Сити».
- Украинцы 9 октября сыграют с Финляндией, а 12 октября – с Боснией и Герцеговиной в отборе ЧМ-2022.
Источник: «Чемпионат»