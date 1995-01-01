У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Он пропустит октябрьские матчи сборной Украины

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не поможет сборной Украины в ближайших играх.

24-летний футболист получил травму – у него диагностировали надрыв икроножной мышцы. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В составе национальной команды Зинченко заменит хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок.