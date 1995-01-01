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    У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Он пропустит октябрьские матчи сборной Украины

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не поможет сборной Украины в ближайших играх.

    24-летний футболист получил травму – у него диагностировали надрыв икроножной мышцы. Сроки его восстановления пока неизвестны.

    В составе национальной команды Зинченко заменит хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт Украинской ассоциации футбола

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner 1 час назад

      В сборной Украины и без Зинченко есть кому играть. Пусть лечится...

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      Рейтинг: +10

      dabo74 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +12810

      Skull_Boy 2 часа назад

      Только один вопрос - нахрена тут это постить, да и срать на хохла

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      Рейтинг: +6105

      Томик 2 часа назад

      Так хотел об этом узнать. Спасибо большое. А то как бы дальше жил...

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      Рейтинг: +8157

      playsh 2 часа назад

      Жаль,дюже хороший Зинченко футболист.Похоже,Украине капец приходит,даже о ничьей теперь помечтать не приходится.

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