У Зинченко надрыв икроножной мышцы. Он пропустит октябрьские матчи сборной Украины

В сборной Украины и без Зинченко есть кому играть. Пусть лечится...
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не поможет сборной Украины в ближайших играх.
24-летний футболист получил травму – у него диагностировали надрыв икроножной мышцы. Сроки его восстановления пока неизвестны.
В составе национальной команды Зинченко заменит хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок.
- Украинцы 9 октября сыграют с Финляндией, а 12 октября – с Боснией и Герцеговиной.
- Зинченко в этом сезоне провел 3 матча за «Сити».