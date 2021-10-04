Глебов: «Не за бабки играю. Хочу доказывать и получить вызов в сборную России»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о подробностях разговора с болельщиками после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России.

— Все обсуждали видео, где ты подошел к болельщикам (после поражения от «Чайки» в Кубке) и честно сказал, что вы обосрались. Почему произошел тот разговор?

— Чувствовалась вина перед болельщиками. Провалили старт сезона, проиграли принципиальную игру.

— После того матча ты стал основным капитаном команды. То, что именно ты подошел к фанатам и ты говорил с ними, повлияло?

— На моем месте мог оказаться любой, кто давно в команде. Думаю, никак не повлияло.

— Еще ты сказал: «Мы играем не за деньги». Почему была сказана эта фраза?

— Был посыл именно мне: «Не играй за бабки». Ответил, что не за бабки играю. Я люблю футбол, хочу биться, играть, доказывать в каждом матче свою состоятельность­.

В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.

«Ростов» одержал две победы в этом сезоне.

«Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»