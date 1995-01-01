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    Глебов: «Не за бабки играю. Хочу доказывать и получить вызов в сборную России»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о подробностях разговора с болельщиками после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России.

    — Все обсуждали видео, где ты подошел к болельщикам (после поражения от «Чайки» в Кубке) и честно сказал, что вы обосрались. Почему произошел тот разговор?

    — Чувствовалась вина перед болельщиками. Провалили старт сезона, проиграли принципиальную игру.

    — После того матча ты стал основным капитаном команды. То, что именно ты подошел к фанатам и ты говорил с ними, повлияло?

    — На моем месте мог оказаться любой, кто давно в команде. Думаю, никак не повлияло.

    — Еще ты сказал: «Мы играем не за деньги». Почему была сказана эта фраза?

    — Был посыл именно мне: «Не играй за бабки». Ответил, что не за бабки играю. Я люблю футбол, хочу биться, играть, доказывать в каждом матче свою состоятельность­.

    • В октябре «Ростову» предстоит сыграть в Кубке против «Торпедо», но при любом результате обе команды не выйдут в плей-офф.
    • «Ростов» одержал две победы в этом сезоне.

    «Ростов» – фанатам: «Стыдно перед каждым из вас»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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