Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в России. Для футбольных матчей новые ограничения не вводили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек – у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 до 3 тысяч – всего в двух субъектах.

Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», – сказала Попова.

Отмечается, что для футбольных матчей, концертов и прочих мероприятий будут действовать прежние правила.