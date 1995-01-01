Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в России. Для футбольных матчей новые ограничения не вводили

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса.
«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.
Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек – у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 до 3 тысяч – всего в двух субъектах.
Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», – сказала Попова.
Отмечается, что для футбольных матчей, концертов и прочих мероприятий будут действовать прежние правила.