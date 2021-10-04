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  • Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в России. Для футбольных матчей новые ограничения не вводили

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в России. Для футбольных матчей новые ограничения не вводили

4 октября 2021, 15:40
14

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек – у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 до 3 тысяч – всего в двух субъектах.

Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», – сказала Попова.

Отмечается, что для футбольных матчей, концертов и прочих мероприятий будут действовать прежние правила.

Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (14)
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Fusballer
1633352554
Шо, опять?!
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Fusballer
1633352943
Как удобно - сейчас как раз сезонные простуды начнутся.
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vladimir-7
1633353511
Попова, надо ограничить количество людей, пользующихся метро до 30%, остальным работающим людям выдать по Жигулям, убрать плату за парковки и закрыть границы для полетов за границу и обратно, от туда привозят всю эту заразу, да не забудьте разогнать ГД и СФ до окончания борьбы с пандемией.
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111Hunter111
1633354351
Напокупали сертификатов, теперь и получаем.
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"supermax"
1633354943
как это все з.а.е.б.а.л.о то
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Боцман59rus
1633355284
_ наSоSала на должность, причем без маски)))
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сутулая собака и лисы
1633357245
как раз хотел отдохнуть от работы. приятно, когда правительство позволяет посидеть дома, разнося по домам необходимые продукты питания. а, нет, забыл, мы в рф, завтра полезу в загруженное метро, зато в перчатках, а едро и солнцеликий дальше будут копить деньги в федеральный резерв, ведь даже пандемия почему-то не является причиной помочь людям прямыми выплатами.
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моэм
1633357478
Футбол курируется Газпромом , поэтому Ковид просто боится заходить на стадионы ... на концертах тоже - это ж бабло ... а вот на митингах против фальсификации выборов , по мнению Поповой , Ковид заражать будет... так что чтобы не заболеть Ковидом надо просто ходить на футбол ...возможно это действует даже лучше чем вакцина ... конечно слова Поповой полный маразм и бред сивой кобылы ... но в современности , на публичное озвучание самого дебильного бреда принято выдвигать именно женщин ...нехорошо так издеваться над РУССКИМИ ЖЕНЩИНАМИ .
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kosmonaft
1633362393
эту дуру нужно ограничить тупая тварь уже бесит это всё на ЧЕ в Венгрии полные стадионы были и всё у них норм
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Hektor 84
1633375910
Народ гнобят своими ограничениями. Еще не всех загнали на вакцинирование смешные бакланы!
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