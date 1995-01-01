Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в России. Для футбольных матчей новые ограничения не вводили

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отмене массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса.

    «По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

    Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек – у нас такого субъекта нет ни одного, от 1 до 3 тысяч – всего в двух субъектах.

    Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», – сказала Попова.

    Отмечается, что для футбольных матчей, концертов и прочих мероприятий будут действовать прежние правила.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Коммерсантъ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:40
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7682

      "supermax" 1 минуту назад

      как это все з.а.е.б.а.л.о то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      111Hunter111 10 минут назад

      Напокупали сертификатов, теперь и получаем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21650

      bset > 111Hunter111 9 минут назад

      Напродавали сертификатов, теперь и получаем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7513

      Fusballer > 111Hunter111 3 минуты назад

      Напридумывали сертификатов, теперь и получаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21531

      vladimir-7 24 минуты назад

      Попова, надо ограничить количество людей, пользующихся метро до 30%,
      остальным работающим людям выдать по Жигулям, убрать плату за
      парковки и закрыть границы для полетов за границу и обратно, от туда
      привозят всю эту заразу, да не забудьте разогнать ГД и СФ до окончания
      борьбы с пандемией.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7513

      Fusballer 34 минуты назад

      Как удобно - сейчас как раз сезонные простуды начнутся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7513

      Fusballer 40 минут назад

      Шо, опять?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      Forvard47 51 минуту назад

      Офицально РОспоребнадзор это позорная компания.. а анна попова тупая ш*юха

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89955
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru