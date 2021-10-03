Участие Глушакова в матчах сборной России под вопросом из-за травмы

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков рассказал о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Сейчас еще идет обследование, полноценные результаты ждем к вечеру. К матчу с «Ахматом» он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать», – сказал Терюшков.