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  • РПЛ. «Урал» минимально обыграл в гостях «Уфу» и покинул зону вылета

РПЛ. «Урал» минимально обыграл в гостях «Уфу» и покинул зону вылета

3 октября 2021, 15:54
13

«Урал» добился третьей победы подряд. В десятом туре РПЛ команда Игоря Шалимова обыграла «Уфу».

Екатеринбуржцы покинули последнее место, поднявшись сразу на 12-е.

Эрик Бикфалви забил «Уфе» семь голов – больше, чем любому другому сопернику в РПЛ.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 17), Агаларов, Милетич (Ботака-Иобома, 74).

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 62).

Предупреждения: Иванов, 9; Никитин, 90+2 – Бикфалви, 38; Мишкич, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Урал
Комментарии (13)
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slavа0508
1633265937
С победой Уральцев , отступать дальше не куда позади ФНЛ ,,,
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ААМ
1633265953
Рад за "Урал" . В Екатеринбурге должен быть клуб ПФЛ!
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Горкин Блеванов
1633265973
Уфа - неприятное днище, что же вы не наиграли на ничью хотя бы как с Зенитом ? я вам скажу: вы по другому не умеете , Зенит просто не играл в матче с Уфой, отбывал номер на поле , а вы только можете костыли свои футболистам в ноги совать
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OOOVVV.
1633266390
Болел за Помазуна, молодец собирает сухарики !!!
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Дедуктор
1633266890
Матч по качеству игры был отвратительный. Но ... была битва. Такие игры и такие команды тоже нужны. Так ведь тоже играют. Где нить в Косово или Албании какой ... с Венгрией. На фоне КС и НН нынешние Уфа с Уралом выглядят, конечно, удручающе. Но - тем не менее. Кстати. Карпу на заметку. Агаларова выключили напрочь. Оказывается, это совсем несложно.
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DOCTOR PENALTY
1633267085
Позраления Уралу, жму руку Шалимову.
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PAREVG.
1633267406
И так было понятно, что с таким составом, Урал должен быть выше зоны вылета...
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zigbert
1633267425
Что то совсем расстроилась игра Уфы. И Агаларов перестал забивать. Урал с победой!
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portero
1633271718
Урал конечно с победой! неужто Шалимов сможет?
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