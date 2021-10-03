РПЛ. «Урал» минимально обыграл в гостях «Уфу» и покинул зону вылета

«Урал» добился третьей победы подряд. В десятом туре РПЛ команда Игоря Шалимова обыграла «Уфу».

Екатеринбуржцы покинули последнее место, поднявшись сразу на 12-е.

Эрик Бикфалви забил «Уфе» семь голов – больше, чем любому другому сопернику в РПЛ.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 17), Агаларов, Милетич (Ботака-Иобома, 74).

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 62).

Предупреждения: Иванов, 9; Никитин, 90+2 – Бикфалви, 38; Мишкич, 68.

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