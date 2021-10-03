РПЛ. «Урал» минимально обыграл в гостях «Уфу» и покинул зону вылета

«Урал» добился третьей победы подряд. В десятом туре РПЛ команда Игоря Шалимова обыграла «Уфу».
Екатеринбуржцы покинули последнее место, поднявшись сразу на 12-е.
Эрик Бикфалви забил «Уфе» семь голов – больше, чем любому другому сопернику в РПЛ.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.
«Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 17), Агаларов, Милетич (Ботака-Иобома, 74).
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 62).
Предупреждения: Иванов, 9; Никитин, 90+2 – Бикфалви, 38; Мишкич, 68.
Источник: Бомбардир.ру