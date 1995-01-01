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    РПЛ. «Урал» минимально обыграл в гостях «Уфу» и покинул зону вылета

    «Урал» добился третьей победы подряд. В десятом туре РПЛ команда Игоря Шалимова обыграла «Уфу».

    Екатеринбуржцы покинули последнее место, поднявшись сразу на 12-е.

    Эрик Бикфалви забил «Уфе» семь голов – больше, чем любому другому сопернику в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Бауэр, 58), Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Фищенко, 88), Камилов, Голубев (Касинтура, 17), Агаларов, Милетич (Ботака-Иобома, 74).

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 62).

    Предупреждения: Иванов, 9; Никитин, 90+2 – Бикфалви, 38; Мишкич, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии14
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      Рейтинг: +52628

      portero 24 минуты назад

      Урал конечно с победой!
      неужто Шалимов сможет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89934

      zigbert 1 час назад

      Что то совсем расстроилась игра Уфы. И Агаларов перестал забивать.
      Урал с победой!

      5
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      ...
      Рейтинг: +3365

      PAREVG. > zigbert 1 час назад

      Агаларов пока молод, и потому нестабилен.

      2
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      ...
      Рейтинг: +89934

      zigbert > PAREVG. 1 час назад

      Интересно выпустит ли его Карпин в матчах за сборную?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3365

      PAREVG. > zigbert 1 час назад

      Не думаю.
      Его пока вызывают на перспективу, прочувствовать атмосферу, притереться к команде, узнать требования.
      Это естественно мое мнение, Карпину виднее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89934

      zigbert > PAREVG. 1 час назад

      Во время матча может случится всякое. Может придется делать вынужденные замены.
      В общем посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +3365

      PAREVG. 1 час назад

      И так было понятно, что с таким составом, Урал должен быть выше зоны вылета...

      2
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      Рейтинг: +21405

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Позраления Уралу, жму руку Шалимову.

      2
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      Рейтинг: +3367

      Дедуктор 1 час назад

      Матч по качеству игры был отвратительный. Но ... была битва. Такие игры и такие команды тоже нужны. Так ведь тоже играют. Где нить в Косово или Албании какой ... с Венгрией. На фоне КС и НН нынешние Уфа с Уралом выглядят, конечно, удручающе. Но - тем не менее.
      Кстати. Карпу на заметку. Агаларова выключили напрочь. Оказывается, это совсем несложно.

      0
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      Рейтинг: +560

      OOOVVV. 1 час назад

      Болел за Помазуна, молодец собирает сухарики !!!

      0
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      Рейтинг: +500

      Горкин Блеванов 2 часа назад

      Уфа - неприятное днище, что же вы не наиграли на ничью хотя бы как с Зенитом ? я вам скажу: вы по другому не умеете , Зенит просто не играл в матче с Уфой, отбывал номер на поле , а вы только можете костыли свои футболистам в ноги совать

      0
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      Рейтинг: +155

      Землякруглая > Горкин Блеванов 1 час назад

      Отбывал номер кричтт. Гыгы. Синит - это зловонная бомжарня.

      2
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      Рейтинг: +2520

      ААМ 2 часа назад

      Рад за "Урал" . В Екатеринбурге должен быть клуб ПФЛ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22576

      slavutiq70 2 часа назад

      С победой Уральцев , отступать дальше не куда позади ФНЛ ,,,

      4
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