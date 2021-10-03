Хабиб пообщался с Алексом Фергюсоном

Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов накануне пообщался с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Их встреча случилась на «Олд Траффорд».
Нурмамегодов присутствовал на матче седьмого тура АПЛ между манчестерцами и «Эвертоном» (1:1).
- Перед игрой россиянину подарили именную футболку «МЮ» с 7-м номером.
- Хабиб дружит с форвардом Криштиану Роналду.
- Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет.
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Источник: инстаграм «Манчестер Юнайтед»