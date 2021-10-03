Хабиб пообщался с Алексом Фергюсоном

Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов накануне пообщался с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Их встреча случилась на «Олд Траффорд».

Нурмамегодов присутствовал на матче седьмого тура АПЛ между манчестерцами и «Эвертоном» (1:1).

Перед игрой россиянину подарили именную футболку «МЮ» с 7-м номером.

Хабиб дружит с форвардом Криштиану Роналду .

. Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет.