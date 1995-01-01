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    Хабиб пообщался с Алексом Фергюсоном

    Бывший российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов накануне пообщался с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Их встреча случилась на «Олд Траффорд».

    Нурмамегодов присутствовал на матче седьмого тура АПЛ между манчестерцами и «Эвертоном» (1:1).

    • Перед игрой россиянину подарили именную футболку «МЮ» с 7-м номером.
    • Хабиб дружит с форвардом Криштиану Роналду.
    • Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

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    Источник: инстаграм «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5506

      Добрый Бобер 5 минут назад

      "Хабиб дружит с форвардом Криштиану Роналду." Ну чё, гейские шутки будут? )

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