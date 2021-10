«Манчестер Юнайтед» подарил Хабибу именную футболку с седьмым номером

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче седьмого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Перед игрой россиянину подарили именную футболку «МЮ» с седьмым номером. Боец сфотографировался с ней на фоне трибун «Олд Траффорд».

Welcome to Old Trafford, Khabib#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu