Роналду – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона».

36-летний футболист начнет матч на скамейке запасных.

Presenting Ole's Reds to take on Everton #MUFC | #MUNEVE