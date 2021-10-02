Роналду – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона».

36-летний футболист начнет матч на скамейке запасных.

Португалец забил 5 голов в 5 встречах после возвращения в «МЮ».

Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне.

Игра «Юнайтед» и «Эвертона» стартует в 14:30 мск.