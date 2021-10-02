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    Роналду – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Эвертоном»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона».

    36-летний футболист начнет матч на скамейке запасных.

    • Португалец забил 5 голов в 5 встречах после возвращения в «МЮ».
    • Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне.
    • Игра «Юнайтед» и «Эвертона» стартует в 14:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      PNZ1985 40 секунд назад

      выйдет во втором и зажгет

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