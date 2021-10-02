Роналду – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Эвертоном»

выйдет во втором и зажгет
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав своей команды на игру седьмого тура АПЛ против «Эвертона».
36-летний футболист начнет матч на скамейке запасных.
- Португалец забил 5 голов в 5 встречах после возвращения в «МЮ».
- Роналду – худший форвард АПЛ по показателю прессинга в этом сезоне.
- Игра «Юнайтед» и «Эвертона» стартует в 14:30 мск.
Presenting Ole's Reds to take on Everton #MUFC | #MUNEVE— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
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