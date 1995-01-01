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    Матыцин – об октябрьских матчах сборной России: «Ожидание только побед»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ближайших играх сборной России в отборе ЧМ-2022.

    «Ожидание только побед, иначе нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи.

    Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, – тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», – сказал Матыцин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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