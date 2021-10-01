Матыцин – об октябрьских матчах сборной России: «Ожидание только побед»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ближайших играх сборной России в отборе ЧМ-2022.

«Ожидание только побед, иначе нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи.

Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, – тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», – сказал Матыцин.