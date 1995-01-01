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    Журналист Карпов: Adidas станет новым техническим спонсором «Зенита» вместо Nike

    У «Зенита» появится новый технический спонсор вместо американской компании Nike.

    По информации журналиста Ивана Карпова, со следующего сезона техническим партнером клуба из Петербурга станет немецкая компания Adidas. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

    Ожидается, что Adidas будет платить «Зениту» около 2 миллионов евро в год и обеспечивать экипировкой все команды системы клуба.

    • «Зенит» сотрудничает с Nike с 2010 года.
    • Adidas уже был техническим спонсором клуба с 1977 по 2000-й год и с 2005 по 2007-й год.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +52

      Форвард 79 24 минуты назад

      Кто носит фирму адидас, тому любая баба ..., но Рукаку это не особо нужно)))

      0
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      Рейтинг: +1819

      R_a_i_n 38 минут назад

      У Рукаку будут кроссовки Abibas. Каков человек, такие и кроссовки!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +655

      Блямба 1 час назад

      )))
      спасибо, Бомба.+++
      Вчерашние Герои проспались и наперебой бросились к новой кормушке творчества.
      а что петитом -то набрали?
      Заглавным шрифтом надо!( была -бы более значимая сенсация.)
      Ничего не меняется.а вы говорите болейте за Наших...((

      3
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      Рейтинг: +25364

      пьяныйхоровод > Блямба 30 минут назад

      Обычное дело . Это какие-то несчастные , неполноценные люди .

      0
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      Рейтинг: +3304

      Бомбардиръ 1 час назад

      А.Дзюба'с

      0
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      Рейтинг: +10418

      NewLife 1 час назад

      Кто носит форму Аддидас, торму любая баба даст))

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      Рейтинг: +25050

      silver29 > NewLife 1 час назад

      баба вряд ли (им карточка и тачка нужны), а вот питор вполне.

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      Рейтинг: +329

      jek718875 1 час назад

      НУ всё,пошьют костюм с отливом для А.ДЗЮБЫ и в ЯЛТУ

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