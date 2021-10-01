Журналист Карпов: Adidas станет новым техническим спонсором «Зенита» вместо Nike

У «Зенита» появится новый технический спонсор вместо американской компании Nike.
По информации журналиста Ивана Карпова, со следующего сезона техническим партнером клуба из Петербурга станет немецкая компания Adidas. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
Ожидается, что Adidas будет платить «Зениту» около 2 миллионов евро в год и обеспечивать экипировкой все команды системы клуба.
- «Зенит» сотрудничает с Nike с 2010 года.
- Adidas уже был техническим спонсором клуба с 1977 по 2000-й год и с 2005 по 2007-й год.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова