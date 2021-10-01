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  • Журналист Карпов: Adidas станет новым техническим спонсором «Зенита» вместо Nike

Журналист Карпов: Adidas станет новым техническим спонсором «Зенита» вместо Nike

1 октября 2021, 12:57
11

У «Зенита» появится новый технический спонсор вместо американской компании Nike.

По информации журналиста Ивана Карпова, со следующего сезона техническим партнером клуба из Петербурга станет немецкая компания Adidas. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Ожидается, что Adidas будет платить «Зениту» около 2 миллионов евро в год и обеспечивать экипировкой все команды системы клуба.

  • «Зенит» сотрудничает с Nike с 2010 года.
  • Adidas уже был техническим спонсором клуба с 1977 по 2000-й год и с 2005 по 2007-й год.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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jek718875
1633083243
НУ всё,пошьют костюм с отливом для А.ДЗЮБЫ и в ЯЛТУ
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NewLife
1633084035
Кто носит форму Аддидас, торму любая баба даст))
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Блямба
1633084905
))) спасибо, Бомба.+++ Вчерашние Герои проспались и наперебой бросились к новой кормушке творчества. а что петитом -то набрали? Заглавным шрифтом надо!( была -бы более значимая сенсация.) Ничего не меняется.а вы говорите болейте за Наших...((
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R_a_i_n
1633086605
У Рукаку будут кроссовки Abibas. Каков человек, такие и кроссовки!
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Форвард 79
1633087426
Кто носит фирму адидас, тому любая баба ..., но Рукаку это не особо нужно)))
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Sanches65
1633105535
Nike поняли, что зашкварились одевая команду состоящую из пида...ов и решили слиться.
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