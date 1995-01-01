«Матч ТВ»: «Наполи» интересовался Захаряном перед Евро-2020

Арсен Захарян молодец, открытие чемпионата, я за переход с его согласия в Наполи! Если парня заставят платить компенсацию за переход, готов переслать 100$ с Одессы, пусть только с Москвы номер карточки сбросят.
«Наполи» проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну до Евро-2020, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, итальянский клуб не перешел к конкретным действиям из-за того, что игрок пропустил чемпионат Европы из-за болезни. Выступление 18-летнего хавбека на этом турнире стало бы определяющим для скаутов «Наполи».
Кроме того, в итальянском клубе не были уверены, что Захарян сможет регулярно играть в интенсивном режиме.
- За Захаряном следят скауты «Боруссии» Д. Им также интересуется «Барселона».
- Захарян – воспитанник «Динамо». Он уже дебютировал за сборную России.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.