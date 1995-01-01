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    «Матч ТВ»: «Наполи» интересовался Захаряном перед Евро-2020

    «Наполи» проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну до Евро-2020, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, итальянский клуб не перешел к конкретным действиям из-за того, что игрок пропустил чемпионат Европы из-за болезни. Выступление 18-летнего хавбека на этом турнире стало бы определяющим для скаутов «Наполи».

    Кроме того, в итальянском клубе не были уверены, что Захарян сможет регулярно играть в интенсивном режиме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      Sancho010365 1 час назад

      Арсен Захарян молодец, открытие чемпионата, я за переход с его согласия в Наполи! Если парня заставят платить компенсацию за переход, готов переслать 100$ с Одессы, пусть только с Москвы номер карточки сбросят.

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      Рейтинг: +11776

      Hektor 84 1 час назад

      Срач тв то откуда об этом знать? Армянская бабка вроде свалила с канала)

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