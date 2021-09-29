«Матч ТВ»: «Наполи» интересовался Захаряном перед Евро-2020

«Наполи» проявлял интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну до Евро-2020, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, итальянский клуб не перешел к конкретным действиям из-за того, что игрок пропустил чемпионат Европы из-за болезни. Выступление 18-летнего хавбека на этом турнире стало бы определяющим для скаутов «Наполи».

Кроме того, в итальянском клубе не были уверены, что Захарян сможет регулярно играть в интенсивном режиме.