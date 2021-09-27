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  • Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»

Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»

27 сентября 2021, 23:39
13

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов в национальную команду на октябрьские игры отбора ЧМ-2022 голкипера «Байера» Андрея Лунева.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч в своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», – сказал Кафанов.

  • Лунев после перехода в «Байер» не провел ни одного матча.
  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Байер Лунев Андрей
Комментарии (13)
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1632799867
Какое-то совершенно дилетантское заявление. Любой, кто играл в футбол хотя бы на минимальном любительском уровне скажет, что никакими тренировками игры не заменить. Опыт и уверенность приходит только через игры.
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Niko
1632800615
Полностью противоположное мнение относительно мнения георгиевича что вызываться будут только те кто играют.
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portero
1632803121
Ну ну, будет как Письяков косячить в воротах, он и в Зените косячил...
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житель СПб
1632804087
Ну а для чего тогда Ваш штаб раньше делал совершенно противоположные высказывания? Попахивает дилетантизмом - или !ростовизмом" в современном его состоянии.
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kvm
1632806159
отсутствие игровой практики можно заменить игрой в шашки...
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mahan
1632813453
Тащишь просто своего любимчика и все, началась фигня как у усатого. Максименко и Крицук на данный момент сильнее Лунева
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