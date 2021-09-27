Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов в национальную команду на октябрьские игры отбора ЧМ-2022 голкипера «Байера» Андрея Лунева.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч в своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», – сказал Кафанов.

Лунев после перехода в «Байер» не провел ни одного матча.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

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