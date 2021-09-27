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    Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение не брать на октябрьские игры отбора ЧМ-2022 голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

    «На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию.

    За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря.

    Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», – сказал Кафанов.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    27.09.2021 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3516

      neim 1 час назад

      Еще бы Лунева туда не вызывали, а вместе с ним Кудряшова, Ионова, Заболотого (список можно расширить до "расширенного"). Тогда и мы, наверно, были бы уверенны в нормальном психологическом состоянии тренеров нашей сборной ))).

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      Рейтинг: +8118

      playsh 1 час назад

      Достал,Кафанов.Тебе пара-тройка вратарей нужна или линия обороны в пять Хомичей?

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