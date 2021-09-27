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  • Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

27 сентября 2021, 22:58
7

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение не брать на октябрьские игры отбора ЧМ-2022 голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию.

За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря.

Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», – сказал Кафанов.

Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Крицюк Станислав
Комментарии (7)
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Plyash
1632773727
Достал,Кафанов.Тебе пара-тройка вратарей нужна или линия обороны в пять Хомичей?
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ab15488
1632794423
Логика железная. Крицюк играет - следовательно нервничает, Лунев же спокойно проводит каникулы в европе. А давайте всех "лавочников" наберем? Будет самая спокойная сборная!
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Форвард 79
1632800953
А Лунев не попадающий в состав своего клуба психологически готов?!
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житель СПб
1632803959
Совершенно необоснованные и противоречивые высказывания. Еще один несостоятельный представитель штаба уважаемого Валерия Карпина.
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Plyash
1632810636
Нет уверенности,что Вы,г-н Кафанов,находитесь в оптимальном психологическом состоянии.Не посетить ли Вам институт Сербского,или Кащенко?
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Вомбат
1632842608
Тут и разговора не надо, от Крыльев он пропустил вполне в духе Кержакова.
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