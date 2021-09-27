Кафанов – о невызове Крицюка в сборную: «Нет уверенности, что он находится в оптимальном психологическом состоянии»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал решение не брать на октябрьские игры отбора ЧМ-2022 голкипера «Зенита» Станислава Крицюка.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию.

За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря.

Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», – сказал Кафанов.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

В сборную вызваны вратари Гилерме , Юрий Дюпин , Андрей Лунев и Матвей Сафонов .

, , и . Крицюк после перехода в «Зенит» пропустил 4 гола в 4 матчах.

Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»