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    Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал публикацию окончательного состава команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

    «Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках.

    С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

    Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения», – сказал Карпин.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Команда Карпина идет на 2-м месте в отборочной группе, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3854

      Semenycch 24 минуты назад

      Увольте уже этого бездаря или наша сборная не попадет на ЧМ.

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