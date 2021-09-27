Карпин – об итоговой заявке сборной на октябрьские игры: «В списке возможны изменения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал публикацию окончательного состава команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках.

С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения», – сказал Карпин.