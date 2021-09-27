Лещук: «Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Шуниным»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о конкуренции с Антоном Шуниным за место в стартовом составе команды.

– У тебя сейчас момент, когда можно закрепиться в основе, на сколько морально к этому готов?

– До этого у меня уже была серия из семи или восьми матчей подряд, когда я выходил в основе. Я готовился к тому, что шанс будет и им нужно будет воспользоваться. Сейчас достаточно неплохо играю, нужно продолжать дальше.

– Есть ли мысли об аренде?

– Пока этот шанс выпал. Считаю, что неплохо им воспользовался, а там главный тренер решит, кто будет играть. Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Антоном [Шуниным].

Тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Тот же Ваня [Будачев] пришел не совсем сильным, но за время в «Динамо» он спрогрессировал и может составить конкуренцию мне или Антону.