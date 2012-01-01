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    Лещук: «Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Шуниным»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о конкуренции с Антоном Шуниным за место в стартовом составе команды.

    – У тебя сейчас момент, когда можно закрепиться в основе, на сколько морально к этому готов?

    – До этого у меня уже была серия из семи или восьми матчей подряд, когда я выходил в основе. Я готовился к тому, что шанс будет и им нужно будет воспользоваться. Сейчас достаточно неплохо играю, нужно продолжать дальше.

    – Есть ли мысли об аренде?

    – Пока этот шанс выпал. Считаю, что неплохо им воспользовался, а там главный тренер решит, кто будет играть. Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Антоном [Шуниным].

    Тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Тот же Ваня [Будачев] пришел не совсем сильным, но за время в «Динамо» он спрогрессировал и может составить конкуренцию мне или Антону.

    • Лещук в 3 последних матчах выходил в старте.
    • Шунин не играет с 12 сентября из-за травмы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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