Жирков: «Новости о предложениях были лишь на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков отрицает, что у него были предложения от «Зенита» и ЦСКА.

– Судя по слухам, все это время у вас не было недостатка в предложениях. Причем самыми реальными вариантами продолжения карьеры назывались «Зенит» и ЦСКА.

– Все это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

– Недавно прошла новость, что вы собираетесь играть за любительскую команду «Аминьево», Московская ЛФЛ, Юго-Запад.

– Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают – давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево».

Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. «Тогда», – говорят, – «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет».

– Что на это ответили?

– Что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером.

Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом.

В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

38-летний футболист после Евро-2020 восстанавливался после мышечной травмы бедра.

Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»

Жирков: «Даже когда окончательно вылечусь, вряд ли буду в сборной»

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