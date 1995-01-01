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    Жирков: «Даже когда окончательно вылечусь, вряд ли буду в сборной»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает, что его карьера в национальной команде, скорее всего, завершена.

    – Предложения будете только из РПЛ рассматривать?

    – Смотря, что будет. Не стану говорить сейчас – туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю (смеется).

    – Представители сборной с вами связывались?

    – Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается).

    Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

    – Но в целом, получается, еще не наигрались?

    – Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.

    • Жирков выступал за сборную России с 2005 года.
    • В его активе 104 матча и 2 забитых гола.
    • 38-летний футболист поучаствовал в 1 игре Евро-2020.

    Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8021

      playsh 1 час назад

      Как этот бред вообще можно обсуждать? Мавр сделал своё дело,уходи,честь тебе и хвала.Всему своё время.
      Шёл бы ты,Юра,детишкам опыт передавать.Или,но это посложнее,внедрись в РФС и начни наводить порядок,чем смешить своих поклонников.

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      Рейтинг: +38064

      Project Бабангида 2 часа назад

      правильно Юра, вылеченные в сборную не попадают

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