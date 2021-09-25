Жирков: «Даже когда окончательно вылечусь, вряд ли буду в сборной»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает, что его карьера в национальной команде, скорее всего, завершена.

– Предложения будете только из РПЛ рассматривать?

– Смотря, что будет. Не стану говорить сейчас – туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю (смеется).

– Представители сборной с вами связывались?

– Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается).

Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

– Но в целом, получается, еще не наигрались?

– Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.

Жирков выступал за сборную России с 2005 года.

В его активе 104 матча и 2 забитых гола.

38-летний футболист поучаствовал в 1 игре Евро-2020.

Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»