Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»

Знал бы прикуп-был бы в Сочи..
Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков дал комментарий по поводу состояния своего здоровья и будущего в профессиональном футболе.
– Как сейчас оцените ваше состояние?
– Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается).
В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.
– То есть карьеру не заканчиваете?
– Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения – рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.
– Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?
– Это пока непонятно – как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.
- В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
- 38-летний футболист после Евро-2020 восстанавливался после мышечной травмы бедра.