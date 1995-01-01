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    Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков дал комментарий по поводу состояния своего здоровья и будущего в профессиональном футболе.

    – Как сейчас оцените ваше состояние?

    – Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается).

    В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.

    – То есть карьеру не заканчиваете?

    – Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения – рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

    – Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?

    – Это пока непонятно – как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • 38-летний футболист после Евро-2020 восстанавливался после мышечной травмы бедра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +511

      Блямба 6 минут назад

      Знал бы прикуп-был бы в Сочи..

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