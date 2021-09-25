Жирков – о продолжении карьеры: «Если поступят предложения – рассмотрю. Год еще можно поиграть»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков дал комментарий по поводу состояния своего здоровья и будущего в профессиональном футболе.

– Как сейчас оцените ваше состояние?

– Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается).

В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.

– То есть карьеру не заканчиваете?

– Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения – рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

– Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?

– Это пока непонятно – как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.