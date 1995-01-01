38-летний Алвес до конца года останется без клуба

Такого игрока в наш какой нибудь клуб подписать.
Картины не испортив, медийный уровень клуба и чемпа повысит.
Но....
Бывший защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес сделал заявление о своем будущем.
«Я хочу сообщить, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года», – написал 38-летний футболист в своем инстаграме.
- Неделю назад «Сан-Паулу» расторг контракт с Алвесом.
- Игрок отказался выступать за бразильский клуб из-за долга по зарплате.
- Бразилец – самый титулованный футболист в истории (43 трофея).
Журналист Скира: Алвес получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии
«Фламенго» вслед за Давидом Луисом намерен подписать 38-летнего Дани Алвеса