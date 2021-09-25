38-летний Алвес до конца года останется без клуба

Бывший защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес сделал заявление о своем будущем.

«Я хочу сообщить, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года», – написал 38-летний футболист в своем инстаграме.

Неделю назад «Сан-Паулу» расторг контракт с Алвесом.

Игрок отказался выступать за бразильский клуб из-за долга по зарплате.

Бразилец – самый титулованный футболист в истории (43 трофея).

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