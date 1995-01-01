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    38-летний Алвес до конца года останется без клуба

    Бывший защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес сделал заявление о своем будущем.

    «Я хочу сообщить, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года», – написал 38-летний футболист в своем инстаграме.

    • Неделю назад «Сан-Паулу» расторг контракт с Алвесом.
    • Игрок отказался выступать за бразильский клуб из-за долга по зарплате.
    • Бразилец – самый титулованный футболист в истории (43 трофея).

    Журналист Скира: Алвес получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

    «Фламенго» вслед за Давидом Луисом намерен подписать 38-летнего Дани Алвеса

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дани Алвеса

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +630

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Такого игрока в наш какой нибудь клуб подписать.
      Картины не испортив, медийный уровень клуба и чемпа повысит.

      Но....

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