Суарес – третий действующий игрок, забивавший на каждой минуте матча в своей карьере

Форвард «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче шестого тура Примеры против «Хетафе» (2:1).
Первый гол уругваец забил на 78-й минуте игры, что позволило ему повторить статистическое достижение Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.
Суарес стал третьим действующим игроком после португальца и шведа, забивавшим на каждой минуте матча в своей карьере.
- У нападающего «Атлетико» есть хотя бы один гол на каждой минуте с 1-й по 97-ю.
- Всего за карьеру он забил 427 мячей и сделал 238 ассистов в 661 игре.
Источник: El País