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    Суарес – третий действующий игрок, забивавший на каждой минуте матча в своей карьере

    Форвард «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче шестого тура Примеры против «Хетафе» (2:1).

    Первый гол уругваец забил на 78-й минуте игры, что позволило ему повторить статистическое достижение Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

    Суарес стал третьим действующим игроком после португальца и шведа, забивавшим на каждой минуте матча в своей карьере.

    • У нападающего «Атлетико» есть хотя бы один гол на каждой минуте с 1-й по 97-ю.
    • Всего за карьеру он забил 427 мячей и сделал 238 ассистов в 661 игре.

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    Источник: El País

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +179

      чаппай 41 минуту назад

      Прикольно

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      Рейтинг: +10

      nonnapkt5vo 57 минут назад

      Мур. Ищу парня который будет меня трахать) Парни скорострелы мимо) Я хочу удовлетворять все свои потребности и чтобы парень лизал все мои дырочки и давал в ротик. Написать в чат:--- http://bit.do/onlys

      0
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      Рейтинг: +172

      Dob13 2 часа назад

      Огласите весь список, пожалуйста! (и недействующих)

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      Рейтинг: +8839

      KOLBIS 2 часа назад

      Барсе физкультпривет...

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      Рейтинг: +1928

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      А Месси не попал в список?

      2
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      Рейтинг: +186

      Soccerdealer63 > Радио1000шумеров 2 часа назад

      Не попал. Ему на уровне руководства лиги все годы согласовывали голы в непримечательное время (ни рано ни поздно, ни на первой ни на последней минуте)))+

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      Рейтинг: +7977

      playsh > Радио1000шумеров 1 час назад

      Бинокль возьмите,выше указано количество игроков,даже имена указаны.

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      Рейтинг: +448

      Блямба > Радио1000шумеров 1 час назад

      не поленился,поискал я)
      Месси не забьёт уже на 1" и 2",т.к будет долго слушать овации.
      А на 69" не забьёт.т.к. его уже заменят,как обычно.

      "Три минуты, три минуты - это много или мало, Чтобы все сказать и все начать сначала? "

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      Рейтинг: +1001

      ab15488 2 часа назад

      Действительно, нахрена Барсе такой бездарь? Правильно что сплавили, пускай Атлетико мучается)))

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      Рейтинг: +7977

      playsh 3 часа назад

      Признаюсь,впервые слышу про такого рода статистику.Впечатляет уже то,что забито как минимум 90 голов.
      В России футболёры,перешагнувшие этот порог существуют?
      Хотелось бы узнать,кому Рональду,Ибрагимович и Суарес забивали на 1 минуте.

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      Рейтинг: +186

      Soccerdealer63 > playsh 2 часа назад

      В Росси давно уже перешагнули все и всяческие пороги (уровня взяточничества, размера отмывания бабла на бюджетах, цен на псевдофутболистов, уровня вменяемых зарплат, соотвествующих результатам, полкупа судей, количества договрняклв и т.д.)... но увы - футбольных порогов среди них мало...если вообще есть))) А статистика у нас ... ВООБЩЕ В СТРАНЕ...сами знаете - через.... пу. То есть - призвана окончательно всех запутать, исказить картину и/или похоронить важную информацию под свалкой второстепенного информационного шума...+

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