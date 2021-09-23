Суарес – третий действующий игрок, забивавший на каждой минуте матча в своей карьере

Форвард «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче шестого тура Примеры против «Хетафе» (2:1).

Первый гол уругваец забил на 78-й минуте игры, что позволило ему повторить статистическое достижение Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

Суарес стал третьим действующим игроком после португальца и шведа, забивавшим на каждой минуте матча в своей карьере.