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    Хохлов требует 150 миллионов от фейсбука. Соцсеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии

    Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на фейсбук.

    Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

    По информации телеграм-канал «Мутко против», Хохлов требует взыскать с фейсбука 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.

    «Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фейсбук и инстаграм.

    Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.

    • Хохлов в мае возглавил «Ротор».
    • Его клуб идет на 12-м месте в ФНЛ.

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    Источник: «Октагон»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      КаДеС 9 минут назад

      Ещё бы они не блокировали. Русскоязычным фейсбуком рулят с территории Украины, поэтому уж не обижайся)))

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