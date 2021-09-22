Хохлов требует 150 миллионов от фейсбука. Соцсеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на фейсбук (Запрещенная в России экстремистская организация по решению суда от 21 марта 2022 года).

Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» недоволен тем, что соцсеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев.

По информации телеграм-канал «Мутко против», Хохлов требует взыскать с фейсбука 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фейсбук и инстаграм.

Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – сказал Хохлов.