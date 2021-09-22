Заболотный: «Алексей Березуцкий – очень сдержанный тренер, не кричит на эмоциях»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный охарактеризовал своего главного тренера Алексея Березуцкого. Они вместе были в команде, когда Березуцкий был еще игроком.

– Это было первое дерби для Березуцкого как главного тренера ЦСКА. Он как-то по особому заряжал, мотивировал?

– Алексей Владимирович – очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передает свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передает свою уверенность в своих словах и поступках.

Он, естественно, доволен победой над «Спартаком». Это не первое его дерби в карьере, но как тренер – первое. Я его поздравляю от всей души и желаю идти дальше так же с победами.