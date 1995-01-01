Заболотный: «Алексей Березуцкий – очень сдержанный тренер, не кричит на эмоциях»

Ну а что на мудаков орать , не поможет.
Забил гол и побежал в фан-сектор (имея ЖК ), ты сам на удаление напрашивался. Не получилось , так ты успел в центре поля вторую схлопотать. На тебя не орать надо , а просто штрафануть по-хорошему.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный охарактеризовал своего главного тренера Алексея Березуцкого. Они вместе были в команде, когда Березуцкий был еще игроком.
– Это было первое дерби для Березуцкого как главного тренера ЦСКА. Он как-то по особому заряжал, мотивировал?
– Алексей Владимирович – очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передает свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передает свою уверенность в своих словах и поступках.
Он, естественно, доволен победой над «Спартаком». Это не первое его дерби в карьере, но как тренер – первое. Я его поздравляю от всей души и желаю идти дальше так же с победами.
- Березуцкий возглавил ЦСКА летом.
- ЦСКА идет в РПЛ 7-м.
- Завтра, 23 сентября, москвичи сыграют в Кубке России против ижевского «Зенита».