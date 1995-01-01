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    Заболотный: «Алексей Березуцкий – очень сдержанный тренер, не кричит на эмоциях»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный охарактеризовал своего главного тренера Алексея Березуцкого. Они вместе были в команде, когда Березуцкий был еще игроком.

    – Это было первое дерби для Березуцкого как главного тренера ЦСКА. Он как-то по особому заряжал, мотивировал?

    – Алексей Владимирович – очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передает свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передает свою уверенность в своих словах и поступках.

    Он, естественно, доволен победой над «Спартаком». Это не первое его дерби в карьере, но как тренер – первое. Я его поздравляю от всей души и желаю идти дальше так же с победами.

    • Березуцкий возглавил ЦСКА летом.
    • ЦСКА идет в РПЛ 7-м.
    • Завтра, 23 сентября, москвичи сыграют в Кубке России против ижевского «Зенита».

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 09:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7752

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну а что на мудаков орать , не поможет.
      Забил гол и побежал в фан-сектор (имея ЖК ), ты сам на удаление напрашивался. Не получилось , так ты успел в центре поля вторую схлопотать. На тебя не орать надо , а просто штрафануть по-хорошему.

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