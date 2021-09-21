«Если раздувать щеки, то только так». «Рубин» ответил арбитру Вилкову гифкой со Слуцким

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала высказывание арбитра Михаила Вилкова в адрес главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щeки по адресу!»

(с) Отстранeнный от судейства без права восстановления Михаил Вилков

P.S. Если раздувать щeки, то только так», – написал «Рубин» в твиттере, опубликовав гифку со Слуцким.

Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.

Главный арбитр матча «Рубин» – «Зенит» (1:3) Сергей Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.

После матча Слуцкий назвал Иванова «профнепригодным».

Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»