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    «Если раздувать щеки, то только так». «Рубин» ответил арбитру Вилкову гифкой со Слуцким

    Пресс-служба «Рубина» прокомментировала высказывание арбитра Михаила Вилкова в адрес главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

    «Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щeки по адресу!»

    (с) Отстранeнный от судейства без права восстановления Михаил Вилков

    P.S. Если раздувать щeки, то только так», – написал «Рубин» в твиттере, опубликовав гифку со Слуцким.

    • Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
    • Главный арбитр матча «Рубин» – «Зенит» (1:3) Сергей Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
    • После матча Слуцкий назвал Иванова «профнепригодным».

    Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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