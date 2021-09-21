«Если раздувать щеки, то только так». «Рубин» ответил арбитру Вилкову гифкой со Слуцким

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала высказывание арбитра Михаила Вилкова в адрес главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щeки по адресу!»
(с) Отстранeнный от судейства без права восстановления Михаил Вилков
P.S. Если раздувать щeки, то только так», – написал «Рубин» в твиттере, опубликовав гифку со Слуцким.
- Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
- Главный арбитр матча «Рубин» – «Зенит» (1:3) Сергей Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
- После матча Слуцкий назвал Иванова «профнепригодным».
Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»
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Источник: твиттер «Рубина»