Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Слуцкий – об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое удаление во время игры восьмого тура РПЛ против «Зенита».

    «Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.

    Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

    Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно.

    Я бы с удовольствием отвел судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 1:3.
    • Казанцы идут на 5-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2021 21:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21645

      slavutiq70 1 час назад

      Судья на самом деле гондон ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8969

      alp 1 час назад

      ну, продолжишь орать как раненый бегемот на судей, будешь регулярно удаляться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      Cromathaar 1 час назад

      Иванов, положим, действительно не тянет, и причем уже который год. Но почем свет стоит крыть судью в общественном месте тоже негоже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3066

      Kollljan 2 часа назад

      Леня взбесился уже после первого гола. А после второго гола у него пена изо рта пошла, глаза, как у быка, кровью налились. Судья не при чем. И у Бариуса игры рукой не было. Мяч попал в подмышку и, то, случайно. Три гола - красивые и чистые. Зенит с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10287

      житель СПб 2 часа назад

      При всем уважении к Слуцкому - не надо считать себя небожителем. То есть тебе можно матом крыть судью - потому что ты его не любишь, а он - что?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Dguffin 2 часа назад

      Сначала матом кроет судью. Его за это удаляют.
      А непригоден при эотм судья.

      Слуцкому надо свои эмоции лучше контролировать. Да, игра была горячей, да. были спорные решения.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89488
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67541
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru