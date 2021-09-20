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  • Слуцкий – об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»

Слуцкий – об удалении: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты»

20 сентября 2021, 21:55
15

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое удаление во время игры восьмого тура РПЛ против «Зенита».

«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки.

Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно.

Я бы с удовольствием отвел судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 1:3.
  • Казанцы идут на 5-м месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Слуцкий Леонид Иванов Cергей
Комментарии (15)
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Dguffin
1632164302
Сначала матом кроет судью. Его за это удаляют. А непригоден при эотм судья. Слуцкому надо свои эмоции лучше контролировать. Да, игра была горячей, да. были спорные решения.
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житель СПб
1632164577
При всем уважении к Слуцкому - не надо считать себя небожителем. То есть тебе можно матом крыть судью - потому что ты его не любишь, а он - что?
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Kollljan
1632164746
Леня взбесился уже после первого гола. А после второго гола у него пена изо рта пошла, глаза, как у быка, кровью налились. Судья не при чем. И у Бариуса игры рукой не было. Мяч попал в подмышку и, то, случайно. Три гола - красивые и чистые. Зенит с победой!
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Cromathaar
1632166007
Иванов, положим, действительно не тянет, и причем уже который год. Но почем свет стоит крыть судью в общественном месте тоже негоже.
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alp
1632166371
ну, продолжишь орать как раненый бегемот на судей, будешь регулярно удаляться
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slavа0508
1632166801
Судья на самом деле гондон ...
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paracetamol
1632172208
Надо Слуцкера матчей на 5 дисквалифицировать только за эти слова.
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Zenit_Zenit
1632190237
Игра сразу пошла не по сценарию Слуцкого. Вот он и взбеленился. Разница в классе была видна с первого удара по мячу. Что ж касается Иванова. Судья как судья. Не лучше и не хуже других. Риторический вопрос- а кто у нас хороший судья? Ась? Наш футбол чиновники довели до маразматического состояния - и в тренерском, и в игровом, и в судейском контексте. Даже президент советы дает как управлять футболом. Дальше катиться уже некуда… Ан нет, есть куда. Фанаты конского навоза не дадут соврать. Они уже в постель к владельцам клубов забираются…. Во всей этой ботве одна светлая сторона - Зенит Чемпион!!!
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ab15488
1632192571
Леня постоянно ноет и требует европейского судейства, весь вопрос - сколько бы европейский судья терпел бы его маты? Насколько я помню н в Англии ни в Голландии он не позволял себе того, что позволяет в России
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balam
1632204245
интересно,Леня тоже матерится?ну и судья тоже чудак.по такому матчу можно было и не подсвистывать
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