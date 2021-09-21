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  • Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»

Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»

21 сентября 2021, 18:16
18

Арбитр Сергей Иванов рассказал, за что удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во время игры восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

– Что вам кричал Слуцкий? За что вы вынесли ему два предупреждения?

– Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани.

Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства.

Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

– Что дальше?

– Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

  • После матча Слуцкий назвал Иванова «профнепригодным».
  • «Рубин» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Слуцкий Леонид Иванов Cергей
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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polt
1632240736
Даешь дебаты! Вот бы действительно принародно разобрали бы все претензии Слуцкого и решения Иванова.
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Andrew01
1632241277
Зенитовцам можно играть руками и бить игроков по ногам? Сутормин при каждом касании, даже если ему на плечо клали руку, сразу падал и судья свистел. На Хвиче все было наоборот, сколько раз Сутормин его также цеплял и ни одного фола не было. Перед 3 голом явная игра рукой, была выше головы в неестественном положении, Барриос не летел а просто вставал, но Иванов решил, что это игровой эпизод. В моменте с Хваном там вообще явный фол, но опять же судья ничего не увидел, вот и высказал всё Слуцкий. Так откровенно засуживать команду, это предел наглости, ах да едро же выборы выиграли теперь всё можно... у нас на работе начались проверки по спискам, кто когда и куда приходит. так что Зенит чемпион, уже сейчас все понятно, непонятно одно, зачем так помогать команде, которая на голову всех сильней в чемпионате? Или просто решили показать кто хозяин, чтобы остальные не рыпались?
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GammiD
1632242020
Конечно можешь обьяснить. Как в прошлом году с локо. Не значительный контакт, универсальная отказа блат! Слуцкий ещё в прошлом году про в все сказал, считаете всех за идиотов!! Что бы тебе пусто было Иванов!!!
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GammiD
1632242226
Тебя редиска надо на полиграф!!! Слать вслед за вилковым и еськовым!!!!
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mamba9090909
1632245182
Пытаются оправдать бездарную игру.))
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paracetamol
1632245213
Чё ты, Судья Иванов, споришь с этой юдой? Это же бесполезно, он как баба, последнее слово оставит за собой!
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NewLife
1632245658
Чему удивляться ? Или те, кто пишет коммменты наивно полагали, что синитовско-газпромовский рфс не будет тянуть синит на чемпионство и к следующему международному ......?? - сами придумайте правильное слово.
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Niko
1632248347
По крайней мере адекватный. Очень было бы интересно посмотреть на такие дебаты. И пользы было бы куча
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