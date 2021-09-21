Судья Иванов – Слуцкому: «Могу объяснить каждое решение, принятое на поле»

Арбитр Сергей Иванов рассказал, за что удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во время игры восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

– Что вам кричал Слуцкий? За что вы вынесли ему два предупреждения?

– Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани.

Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства.

Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

– Что дальше?

– Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

После матча Слуцкий назвал Иванова «профнепригодным».

«Рубин» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

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